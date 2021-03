Vuoi guardare il video de “Il giudice meschino” film completo streaming?

“Il giudice meschino” film completo (VIDEO)

da raiplay.it

“Il giudice meschino” film completo streaming è la storia di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria. E’, poi, un uomo cinico, indolente e disilluso che rimase sconvolto dall’uccisione in un agguato di un amico e collega. Ritrova, però, la forza interiore per lottare al servizio della giustizia e della verità. Con, inoltre, nel cast Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Comunque, è la storia di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria.

