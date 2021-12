Vuoi guardare il video de “Il Circolo degli Anelli sotto l’albero” RaiPlay?

“Il Circolo degli Anelli sotto l’albero” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Il Circolo degli Anelli sotto l’albero” RaiPlay è la trasmissione rivelazione dell’estate 2021. Quella, poi, che raccontava le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo. Ora, inoltre, torna in versione natalizia. Per, poi, celebrare i campioni di quest’anno sportivo straordinario. Conduce, inoltre, Alessandra De Stefano con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Ubaldo Pantani. Comunque, è la trasmissione rivelazione dell’estate 2021. Quella, poi, che raccontava le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo. Ora, inoltre, torna in versione natalizia.

“IL CIRCOLO DEGLI ANELLI SOTTO L’ALBERO” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO

