Vuoi guardare il video de “Il cantante mascherato” RaiPlay puntata 4 marzo 2022?

“Il cantante mascherato” RaiPlay puntata 4 marzo 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Il cantante mascherato” RaiPlay, puntata 4 marzo 2022, è il programma condotto da Milly Carlucci. Prevede, poi, la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima. Nascosti, inoltre, dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Inoltre, condizione fondamentale è l’assoluta segretezza. Poi, la reale identità dei concorrenti si scopre in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. Inoltre, a giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi e dal voto sui social.

Spazio, poi, ai duetti in cui si esibiscono le nostre maschere assieme ai grandi nomi del panorama musicale italiano. Comunque, è il programma condotto da Milly Carlucci. Prevede, poi, la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima. Nascosti, inoltre, dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Inoltre, condizione fondamentale è l’assoluta segretezza. Poi, la reale identità dei concorrenti si scopre in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. Inoltre, a giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi.

“Il cantante mascherato” RaiPlay, puntata 4 marzo 2022, è il programma condotto da Milly Carlucci. Prevede, poi, la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima. Nascosti, inoltre, dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Inoltre, condizione fondamentale è l’assoluta segretezza. Poi, la reale identità dei concorrenti si scopre in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. Inoltre, a giudicare le esibizioni una giuria di 4 elementi e dal voto sui social.

Spazio, poi, ai duetti in cui si esibiscono le nostre maschere assieme ai grandi nomi del panorama musicale italiano. Comunque, è il programma condotto da Milly Carlucci. Prevede, poi, la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima. Nascosti, inoltre, dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Inoltre, condizione fondamentale è l’assoluta segretezza. Poi, la reale identità dei concorrenti si scopre in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. Inoltre, a giudicare le esibizioni una giuria di 4 elementi.

“IL CANTANTE MASCHERATO” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 4 MARZO 2022

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO