Vuoi guardare il video di “Il cantante mascherato 2023” puntata di oggi 22 aprile 2023?

“Il cantante mascherato 2023” puntata di oggi 22 aprile 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Il cantante mascherato 2023” puntata di oggi 22 aprile2023, è il programma di e con Milly Carlucci. Poi, dodici personaggi super famosi nascosti da maschere gareggiano tra loro. In una sfida, poi, all’ultima nota. Inoltre, la reale identità si svela in diretta solo quando il concorrente è eliminato. Poi, a giudicare le esibizioni c’è una giuria formata da cinque elementi. I giudici, inoltre, sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Per decidere le eliminazioni, poi, conteranno anche il televoto del pubblico e quello sui social. Comunque, è il programma di e con Milly Carlucci. Poi, dodici personaggi super famosi nascosti da maschere gareggiano tra loro. In una sfida, poi, all’ultima nota.

“IL CANTANTE MASCHERATO 2023” PUNTATA DI OGGI 22 APRILE 2023 GUARDA IL VIDEO

