Ibra Lukaku altro che una sola giornata di squalifica la faccenda non finisce qui

Salvatore Riggio per ilmessaggero.it

Un turno di squalifica per Ibrahimovic e Lukaku dopo il burrascoso litigio nel derby di martedì sera. È questo il responso del giudice sportivo, l’avvocato Alessandro Zampone, che si occupa delle sanzioni in Coppa Italia al posto di Gerardo Mastrandrea che segue il campionato. In sostanza, Zlatan è stato punito per doppia ammonizione «per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario».

Invece, Lukaku, che sul campo si era beccato il giallo per la sua reazione, si ferma perché era diffidato. Così come Hakimi e Kessie (i due nerazzurri salteranno la semifinale di andata a San Siro contro la Juventus di martedì 2 febbraio). Tutto finito? Macché. Non ci sono riferimenti invece alle frasi ingiuriose. Significa che l’arbitro Valeri non ha sanzionato sul campo lo scambio di provocazioni e insulti. Ma ha punito la condotta dei due attaccanti, culminata nel testa a testa tra i due giocatori.

Ed è la conferma che il direttore di gara non ha valutato le frasi dispregiative di Ibrahimovic sui riti vodoo, seguiti da riferimenti alla madre di Lukaku. E la successiva reazione del belga che ha insultato lo svedese fino al rientro nel tunnel degli spogliatoi.

La procura

È scesa in campo la Procura Federale che ha chiesto il referto dell’arbitro per capire se Valeri abbia preso nota di quelle frasi impetuose. Non è stata una bella immagine e va messa in discussione», il commento del presidente della Figc, Gabriele Gravina). Se così non fosse, la Procura inizierebbe a indagare sulla base di quanto riportato dai media.

Potrebbe chiedere il materiale audio e video, convocare entrambi i giocatori e i testimoni della vicenda (ispettori, arbitro e compagni di squadra). Insomma, un’indagine a 360° per accertare quanto davvero accaduto e indagare per «comportamento discriminatorio». «Bisogna mettere un punto, Ibra non è un razzista», le parole di Stefano Pioli alla vigilia della gara di Bologna. Calhanoglu è guarito dal coronavirus, ma non è stato convocato mentre ci sono Bennacer, Mandzukic e Tonali.

L’indagine arriverebbe davanti a un bivio. O l’archiviazione o il deferimento al Tribunale Federale sulla base dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che punisce i comportamenti discriminatori. Le sanzioni sono molto pesanti.

Oltre alla squalifica per almeno 10 giornate (che sarebbero scontate in tutte le competizioni nazionali, quindi anche in campionato) è prevista una squalifica «a tempo». Che eventualmente sarebbe scontata anche in Europa League (ipotesi remota), competizione nella quale i rossoneri sfideranno nei sedicesimi la Stella Rossa (18 e 25 febbraio). Una stangata alla quale il Milan non vuole nemmeno pensare. Un club «sempre in prima linea per la lotta alle discriminazioni», ha voluto ricordare Pioli.

