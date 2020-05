Vuoi guardare il video de “I viaggi del cuore Rete 4” puntata 3 maggio 2020?

“I viaggi del cuore Rete 4” puntata 3 maggio 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

Oggi, 3 maggio 2020, è andata in onda una puntata de “I viaggi del cuore Rete 4”, il programma condotto da don Davide Banzato. Insieme a lui andiamo alla scoperta dei santuari e dei luoghi di spiritualità, italiani e non. Ci fanno compagnia pure Chiara Amirante ed esperti giornalisti e scrittori. Le storie degli uomini e delle donne che in quei luoghi sono diventati santi. Ma anche testimonianze di pellegrini, fedeli e giovani.

Comunque, è il programma condotto da don Davide Banzato. Insieme a lui andiamo alla scoperta dei santuari e dei luoghi di spiritualità, italiani e non. Ci fanno compagnia pure Chiara Amirante ed esperti giornalisti e scrittori. Le storie degli uomini e delle donne che in quei luoghi sono diventati santi. Ma anche testimonianze di pellegrini, fedeli e giovani. Insomma, è il programma di don Davide Banzato.

“I viaggi del cuore Rete 4”, puntata 3 maggio 2020, è il programma condotto da don Davide Banzato. Insieme a lui andiamo alla scoperta dei santuari e dei luoghi di spiritualità, italiani e non. Ci fanno compagnia pure Chiara Amirante ed esperti giornalisti e scrittori. Le storie degli uomini e delle donne che in quei luoghi sono diventati santi. Ma anche testimonianze di pellegrini, fedeli e giovani.

Comunque, è il programma condotto da don Davide Banzato. Insieme a lui andiamo alla scoperta dei santuari e dei luoghi di spiritualità, italiani e non. Ci fanno compagnia pure Chiara Amirante ed esperti giornalisti e scrittori. Le storie degli uomini e delle donne che in quei luoghi sono diventati santi. Ma anche testimonianze di pellegrini, fedeli e giovani. Insomma, è il programma di don Davide Banzato.

“I VIAGGI DEL CUORE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 MAGGIO 2020

“I VIAGGI DEL CUORE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 26 APRILE 2020