Vuoi guardare “I topi 2 RaiPlay” seconda puntata?

“I topi 2 RaiPlay” seconda puntata (VIDEO)

da raiplay.it

“I topi 2 RaiPlay”, seconda puntata, è la storia di Sebastiano, un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia. Protetto da telecamere, allarmi, recinzioni e bunker. Inoltre, per non finire in carcere e continuare i suoi traffici, l’uomo condanna così sé stesso e la sua famiglia. Ad una vita da reclusi nell’ombra, proprio come i topi delle fogne.

Comunque, è la storia di Sebastiano, un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia. Protetto da telecamere, allarmi, recinzioni e bunker. Inoltre, per non finire in carcere e continuare i suoi traffici, l’uomo condanna così sé stesso e la sua famiglia. Ad una vita da reclusi nell’ombra, proprio come i topi delle fogne. Tuttavia, è la storia di Sebastiano, un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia. Protetto da telecamere.

“I topi 2 RaiPlay”, seconda puntata, è la storia di Sebastiano, un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia. Protetto da telecamere, allarmi, recinzioni e bunker. Inoltre, per non finire in carcere e continuare i suoi traffici, l’uomo condanna così sé stesso e la sua famiglia. Ad una vita da reclusi nell’ombra, proprio come i topi delle fogne.

Comunque, è la storia di Sebastiano, un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia. Protetto da telecamere, allarmi, recinzioni e bunker. Inoltre, per non finire in carcere e continuare i suoi traffici, l’uomo condanna così sé stesso e la sua famiglia. Ad una vita da reclusi nell’ombra, proprio come i topi delle fogne. Tuttavia, è la storia di Sebastiano, un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del Nord Italia. Protetto da telecamere.

(EPISODIO 1) I TOPI 2 RAIPLAY GUARDA IL VIDEO SECONDA PUNTATA

(EPISODIO 2) I TOPI 2 GUARDA IL VIDEO SECONDA PUNTATA

I TOPI 2 RAI PLAY GUARDA IL VIDEO PRIMA PUNTATA