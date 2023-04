Vuoi guardare il video di “I migliori anni” RaiPlay puntata 28 aprile 2023?

“I migliori anni” RaiPlay puntata 28 aprile 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“I migliori anni” RaiPlay puntata 28 aprile 2023 è la nona edizione del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Presenta, poi, una serie di novità, a partire dal meccanismo del tutto rinnovato. Inoltre, gli ospiti dei vari appuntamenti non fanno delle classiche interviste seduti. Ma, poi, sono protagonisti di diverse rubriche, tutte inerenti alla musica. Nel ‘Juke-Box’, inoltre, Carlo Conti dialoga con i cantanti attraverso i loro pezzi più famosi. Poi, nella ‘Hit Parade’ gli artisti scoprono i loro successi più votati dal pubblico. Inoltre, nella ‘My List’ è il personaggio famoso a raccontarsi con le sue canzoni del cuore. Poi, i telespettatori possono interagire utilizzando i social e i messaggi, letti in diretta da Flora Canto. Inoltre, in ogni appuntamento due comici fanno i ‘commentatori del tempo’ e giocano con il ‘nostro ieri e nostro oggi’.

