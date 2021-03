I Maneskin gareggeranno per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021

da davidemaggio.it

I vincitori di “Sanremo 2021”, i Maneskin, rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021. L’evento, se la situazione legata al Covid lo permetterà, si svolgerà a Rotterdam tra il 18 ed il 22 maggio 2021. A confermare la notizia sono stati proprio diretti interessati nel corso della conferenza stampa di questa mattina. L’occasione è stata buona anche per commentare il loro trionfo a sorpresa sul palco dell’Ariston. Poi, alla domanda del capodelegazione aggiunto per l’Italia all’ESC, Eddy Anselmi, il gruppo ha risposto all’unisono e con entusiasmo: “Sì, non vediamo l’ora!“.

Ancora non si sa se i Maneskin porteranno sul palco dell’Eurovision Song Contest il loro brano di “Sanremo 2021”, “Zitti e buoni”, oppure un’altra canzone. E’ certo, però, che la band romana porterà a Rotterdam il nuovo rock italiano e uno spettacolo scenico fatto di costumi e sonorità trascinanti. Un mix che potrebbe davvero aiutare l’Italia a fare un’ottima figura nella manifestazione internazionale.

Ora, però, i Maneskin sono concentrati sull’uscita del loro nuovo disco, “Teatro d’ira – Vol. I”, che sarà disponibile a partire dal 19 marzo. Un album che è il “racconto di quello che abbiamo vissuto dallo scorso disco ad oggi, adesso poi si è aggiunto l’Eurovision e abbiamo annunciato due date, i nostri primi palazzetti. Sperando che la situazione sanitaria permetta di fare un concerto nella sua interezza”.

Sanremo 2021 vincono i Maneskin

