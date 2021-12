Vuoi guardare il video de “I Fratelli De Filippo” Rai 1 film streaming?

“I Fratelli De Filippo” Rai 1 film streaming (VIDEO)

da raiplay.it

“I Fratelli De Filippo” Rai 1 film streaming è la storia di Titina, Eduardo e Peppino, iniziata col ‘900 a Napoli. Poi, il padre naturale, il famoso attore e drammaturgo Eduardo Scarpetta, non li riconosce. Inoltre, alla sua morte non lascia loro nessuna eredità, se non quella artistica. Poi, inzialmente, c’è l’esordio conflittuale con la compagnia di Vincenzo Scarpetta. Ma, inoltre, il grande desiderio dei De Filippo è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro. Nonostante, poi, i loro contrasti.

