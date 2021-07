“I Croods 2” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Universal Pictures

Genere: Animazione, avventura

Anno: 2021

Regia: Joel Crawford

Voci italiane: Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani, Leo Gassmann

Paese: USA

Durata: 95 minuti

Produzione: DreamWorks Animation

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

I Croods 2, film diretto da Joel Crawford, è il secondo capitolo sulla famiglia di uomini di Neanderthal alle prese con mille avventure nella bestiale Preistoria. In questo nuovo capitolo si metteranno in viaggio per cercare un luogo da poter chiamare casa e dopo un lungo cammino si ritrovano davanti un posto magnifico, che fa proprio al caso loro. Peccato che i Croods dovranno fare i conti con un clan rivale, i Superior, che abitano già quelle zone.

Questa famiglia, composta dal padre Filo, la madre Speranza e la giovane figlia Aurora, sono più evoluti e di conseguenza migliori dei preistorici Croods. I Superior, infatti, hanno una casa sull’albero, oggetti e utensili ingegnosi, terreni coltivati e ricchi di raccolto.

Nonostante all’inizio i Superior decidano di accogliere i Croods tra di loro, dopo poco tempo tra le due famiglie cresce la tensione e si giunge allo scontro. Ma una minaccia esterna li unirà in un’avventura, nella quale dovranno contare gli uni su gli altri per uscirne vincitori.

Nel cast del film tornano Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone e Catherine Keener per prestare le voci originali rispettivamente a Grug, Guy, Hip e Ugga; mentre tra le file dei Bettermans spiccano le voci di Peter Dinklage e Leslie Mann.

La recensione di MyMovies.it

Al secondo episodio i Croods si riconfermano (anti)eroi simpatici e divertenti. Questa volta però il film respira l’aria dei tempi e in particolare l’agenda hollywoodiana di empowerment femminile. Mamma Ugga continua a essere l’elemento chiave di questo gruppo scombinato, nonna Crood è sempre più selvaggia, e Hip è un motore inarrestabile.

Recensione di Paola Casella. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

Nel bene e nel male, I Croods 2: Una nuova era è il tipico prodotto seriale targato DreamWorks Animation. Perfettamente ascrivibile all’approccio che la casa ha mostrato con i seguiti di un Madagascar, Shrek, Kung Fu Panda o Trolls. Gioca in difesa, non affronta una ricerca artistica sofisticata. Scherza come ci si aspetta che faccia in ogni smorfia, sequenza, tragitto interiore dei personaggi.

Come strategia, unisce i proverbiali puntini e non mira di certo a mettersi in difficoltà come fanno i migliori autori Pixar. Troviamo che sia però eticamente impossibile rimproverargli più di tanto questo limite. Perché nell’ambito dei paletti che si sono autoimposti, gli autori eseguono tutto in modo impeccabile.

Recensione di Domenico Misciagna. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Questo sequel, pur non presentando un vero e proprio pretesto narrativo ma un prosieguo “naturale” dell’evoluzione umana del primo capitolo, si pregi di nuove trovate d’animazione e visive. Che ben si amalgamano con la comicità slapstick e con la caratterizzazione dei nuovi personaggi. Un sequel che parla molto più dell’era contemporanea di quanto si pensi. E che offre interessanti spunti di riflessione mentre fa divertire. Facendoci chiedere a fine visione “quanto ci siamo davvero evoluti?”.

Recensione di Federico Vascotto. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

