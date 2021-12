“House of Gucci” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Eagle Pictures

Genere: Drammatico, Storico, Poliziesco, Thriller

Anno: 2021

Regia: Ridley Scott

Cast: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Camille Cottin, Al Pacino, Salma Hayek, Mia McGovern Zaini, Florence Andrews, Madalina Diana Ghenea, Reeve Carney, Youssef Kerkour, Vincent Riotta, Andrea Piedimonte, Alexia Murray

Durata: 158 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Durante il periodo d’oro della maison Gucci, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, Maurizio Gucci, nipote del fondatore, divenne il presidente dell’azienda. Prima di essere ucciso in circostanze oscure nel 1995.

“House of Gucci” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Non si guarda House of Gucci per capire cosa sia successo tra le lussuose mura della famiglia Gucci. E come abbiano fatto a collassare i singoli componenti del brand di fama mondiale che da anni non appartiene più ai consanguinei del fondatore. Per questo tipo di approfondimento, documentari e programmi TV hanno analizzato tutte le sfumature possibili. Intervistando persino Patrizia Reggiani, unica rimasta in vita dopo aver scontato 26 anni di carcere. Il film di Ridley Scott lo si guarda con divertimento per la pesante patina americana che avvolge l’intera storia, narrativamente e visivamente. La cronaca dei fatti è superficiale perché il film punta tutto sulle performance delle sue star che si esibiscono in un inglese italianizzato nella pronuncia. Ragione per cui vedere e rivedere la versione originale, con i fenomenali Lady Gaga e Jared Leto su tutti, diventa il vero ‘guilty pleasure’ dello spettatore.

Recensione di Antonio Bracco. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“House of Gucci” scheda e recensioni del film di MyMovies.it

La nuova parabola sul potere di Ridley Scott è un fiammeggiante melodramma su una famiglia che implode. Una discesa agli inferi sostenuta da eccellenti prove attoriali, in primis quella di Lady Gaga. Una vera e propria soap che mette in scena in maniera libera e contemporanea una discesa agli inferi.

Recensione di Pedro Armocida. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Se nella nostra recensione di House of Gucci si avverte più di una nota di rimpianto è per la coscienza di un potenziale che non è stato sfruttato in maniera ottimale. Sulla carta si sarebbe potuto sperare in un altro thriller sullo stile di Tutti i soldi del mondo, in un poderoso (melo)dramma su sesso, soldi e sangue. O magari (perché no?) in un pastiche spinto addirittura sul ciglio della parodia. House of Gucci è un po’ tutte queste cose insieme, ma mescolate in un amalgama decisamente confuso e che a tratti sconfina nello scult non del tutto volontario.

Recensione di Stefano Lo Verme Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

