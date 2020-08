Vuoi guardare il video di “Hic Sunt Leones Rai 3” puntata 23 agosto 2020?

“Hic Sunt Leones Rai 3” puntata 23 agosto 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Hic Sunt Leones Rai 3”, puntata 23 agosto 2020, è il programma che racconta le gesta di piccoli eroi quotidiani. Persone, poi, le cui imprese non entreranno mai nei libri di testo. Ma che, inoltre, compiono scelte coraggiose. Un viaggio, poi, in compagnia di Stefano Ricci e Gianni Forte, nell’Italia di oggi. Alla ricerca, inoltre, di quei singoli che, di fronte ai dardi dell’esistenza, non si piegano. Ma, poi, oppongono una schiena dritta alla letargia diffusa per edificare la figura di un nuovo uomo.

Comunque, è il programma che racconta le gesta di piccoli eroi quotidiani. Persone, poi, le cui imprese non entreranno mai nei libri di testo. Ma che, inoltre, compiono scelte coraggiose. Un viaggio, poi, in compagnia di Stefano Ricci e Gianni Forte, nell’Italia di oggi. Alla ricerca, inoltre, di quei singoli che, di fronte ai dardi dell’esistenza, non si piegano. Ma, poi, oppongono una schiena dritta alla letargia diffusa per edificare la figura di un nuovo uomo. Tuttavia, è il programma sui piccoli eroi.

“Hic Sunt Leones Rai 3”, puntata 23 agosto 2020, è il programma che racconta le gesta di piccoli eroi quotidiani. Persone, poi, le cui imprese non entreranno mai nei libri di testo. Ma che, inoltre, compiono scelte coraggiose. Un viaggio, poi, in compagnia di Stefano Ricci e Gianni Forte, nell’Italia di oggi. Alla ricerca, inoltre, di quei singoli che, di fronte ai dardi dell’esistenza, non si piegano. Ma, poi, oppongono una schiena dritta alla letargia diffusa per edificare la figura di un nuovo uomo.

Comunque, è il programma che racconta le gesta di piccoli eroi quotidiani. Persone, poi, le cui imprese non entreranno mai nei libri di testo. Ma che, inoltre, compiono scelte coraggiose. Un viaggio, poi, in compagnia di Stefano Ricci e Gianni Forte, nell’Italia di oggi. Alla ricerca, inoltre, di quei singoli che, di fronte ai dardi dell’esistenza, non si piegano. Ma, poi, oppongono una schiena dritta alla letargia diffusa per edificare la figura di un nuovo uomo. Tuttavia, è il programma sui piccoli eroi.

“HIC SUNT LEONES” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 23 AGOSTO 2020

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO