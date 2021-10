“Halloween Kills” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Universal Pictures

Genere: Horror, Thriller, Drammatico

Anno: 2021

Regia: David Gordon Green

Cast: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann

Durata: 106 minuti

Paese: Regno Unito, USA

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Dopo le ferite subite durante l’ultima battaglia con Michael Myers, Laurie Strode è portata d’urgenza in ospedale. Ma Michael è riuscito a liberarsi dalla trappola che Laurie ha teso per lui ed è pronto, ancora una volta, a terrorizzare tutta Haddonfield. Stavolta Laurie, sua figlia e sua nipote si uniranno alle altre vittime sopravvissute ai massacri di Myers per eliminarlo senza indugiare.

La recensione di ComingSoon.it

La questione non è più personale. Non riguarda più solo Laurie, o la sua famiglia. La questione si fa comunitaria. Collettiva. Assai di più di un semplice film di passaggio, di un momento di transizione in attesa che la saga si chiuda con l’annunciato Halloween Ends. Halloween Kills è al contrario un capitolo fondamentale che, modificandoli, riassesta gli equilibri della serie e dei personaggi. Haddonfield dà la caccia a Michael. “Il sistema ha fallito”, gridano alcuni, forse non a torto. Ogni riferimento a fatti o populismi della nostra contemporaneità non appare minimamente casuale. Green è perfettamente a suo agio nella saga, si concede pennellate di umorismo ai limiti del demenziale. Perfettamente integrate tra scene di tensione e di violenza che più esplicite e sanguinolente della media dei prodotti mainstream.

Recensione di Federico Gironi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Halloween Kills” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Il secondo incontro del regista David Gordon Green con i personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill è un horror violentissimo. Che trasforma Michael Myers in un messaggero del male.

Recensione di Roberto Manassero. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Consigliamo questo nuovo capitolo dedicato alla saga. Si tratta di uno slasher capace di intrattenere a furia di omicidi (alcuni anche creativi). Non si risparmia in sangue e immagini esplicite e costruisce una mitologia del Male. Con alcune immagini di forte impatto che meritano il buio della sala. La trama è l’aspetto più esile del film, capace di inserire qualche novità all’interno della saga, ma più interessata allo spettacolo di frattaglie. Abbracciando un racconto più collettivo a rimetterci sono i singoli attori, che faticano a porsi sotto i riflettori.

Recensione di Matteo Maino Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

