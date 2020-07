Vuoi guardare il video di “Grazie a tutti show” RaiPlay?

“Grazie a tutti show” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Grazie a tutti show” RaiPlay è un best of della trasmissione del 2009, dove Gianni Morandi ripercorre la sua carriera. Una carriera che, poi, ancora oggi, dopo oltre 50 anni, lascia il segno nella storia della musica italiana. Una serata all’insegna della musica dal vivo, con ospiti illustri che, inoltre, si esibiscono in performance live, accompagnati dall’orchestra. Assieme al cantante, poi, sul palco troviamo anche Alessandra Amoroso e Franco Neri. Comunque, è un best of della trasmissione del 2009, dove Gianni Morandi ripercorre la sua carriera.

Una carriera che, poi, ancora oggi, dopo oltre 50 anni, lascia il segno nella storia della musica italiana. Una serata all’insegna della musica dal vivo, con ospiti illustri che, inoltre, si esibiscono in performance live, accompagnati dall’orchestra. Assieme al cantante, poi, sul palco troviamo anche Alessandra Amoroso e Franco Neri. Tuttavia, è un best of della trasmissione del 2009, dove Gianni Morandi ripercorre la sua carriera. Una carriera che, poi, ancora oggi lascia il segno nella storia della musica.

