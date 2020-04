Grande Fratello Vip Sossio Aruta dopo la conclusione del reality “Ho sofferto tanto”

Anita Nurzia per comingsoon.it

A distanza di poco più di una settimana dalla conclusione della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta ha confessato il momento che sta vivendo. Dopo “Una settimana fa si concludeva il mio percorso al Grande Fratello Vip – ha confesasto l’ex calciatore campano – Un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni. Il vostro supporto, il mio pubblico, mi ha portato fino alla finale con un terzo posto, primo tra gli over, che mi ha riempito di gioia. Ringrazio tutti tutti tutti, uno ad uno, per tutto ciò. Sapete da anni ormai chi sono e come sono. Sono orgoglioso della persona umile che sono e che sarò per sempre”.

“Ho sofferto tanto, noi destabilizzati”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, finalista della quarta edizione, ha confessato di aver sofferto durante la sua recente esperienza televisiva. “Mi mancava il mio amore Ursula, la nostra principessa ed i miei figli Daniel e Diego. Ma anche tanta gioia, tanta adrenalina ridotti un po’ dalla tragica notizia del coronavirus. Purtroppo siamo stati destabilizzati. Ho sofferto tanto non sapendo cosa stava accadendo realmente e se i miei amori avessero bisogno di me. Per fortuna gli aggiornamenti che mi dava Ursula per voi e per Daniel e Diego mi davano tranquillità e riuscivo a resistere”.

