“Grande Fratello Vip” si stringe attorno ad Adriana Volpe per il suo lutto

da tgcom24.it

“Un forte abbraccio ad Adriana da tutta la famiglia di Grande Fratello Vip. Siamo vicini a te e ai tuoi cari con tutto il nostro affetto. Grande Fratello Vip”. Con questo messaggio di cordoglio il GfVip si rivolge ad Adriana Volpe. Uscita dalla Casa per l’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero. Gli altri coinquilini dopo l’uscita della Volpe sono rimasti sconvolti. Poi hanno cercato di riprendere la loro avventura con serenità.

“In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia” ha scritto su Instagram Adriana.

Poche ore prima, la Volpe aveva abbandonato il reality annunciando ai compagni: “Ho fatto di tutto per rimanere e per credere nel messaggio che andrà tutto bene”. Ai concorrenti del “Grande Fratello Vip” ha detto in lacrime: “Devo veramente uscire per il ruolo di mamma e moglie”. L’hanno abbracciata e salutata e la conduttrice tv ha detto loro: “Siate forti e non mollate mai, io non l’ho fatto”. In un comunicato ufficiale il “Grande Fratello Vip” aveva fatto sapere che la Volpe ha lasciato il gioco “per motivi personali”.

