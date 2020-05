Grande Fratello Vip Sara Soldati “Andrea Denver Non ho mai detto che” Triangolo con Adriana Volpe sospetto sugli autori

Grande Fratello Vip Sara Soldati “Andrea Denver Non ho mai detto che” Triangolo con Adriana Volpe sospetto sugli autori

da liberoquotidiano.it

Si sono prese gioco di Andrea Denver al Grande Fratello Vip? Settimane dopo la fine del reality, anche Sara Soldati usa la tattica di Adriana Volpe. Derubricando il flirt nella casa ad “amicizia senza malizie”. Strano, perché con le altre coinquiline del reality la bella Sara era sembrata molto decisa. Tanto da far sospettare più d’uno che il suo ingresso in corso al GF Vip fosse stato studiato a tavolino da Alfonso Signorini e dagli autori. Proprio per mettere “pepe” nel rapporto sempre un po’ incerto tra il modello e la Volpe (per cui Denver ha nutrito interesse vero, quasi “dichiarato”).

In televisione basta fare un apprezzamento che si trasforma in un amore platonico – spiega ora la Soldati -. Andrea è un bellissimo ragazzo, non l’ho mai nascosto, ma ciò che mi ha colpito di più è la sua sensibilità, la sua generosità e la sua educazione. Valori che al giorno d’oggi è difficile trovare in un ragazzo di 28 anni. Mi rivedo molto in lui, ma a parte questo non ho mai detto di essere coinvolta”. Tiro corretto, dunque: “Ho detto che potrebbe essere una persona interessante in altre circostanze. Rispetto tantissimo la sua relazione”. Non molto tempo fa però, ricorda malizioso il sito specializzato Gossipetv, aveva dichiarato “tanto non potrà vederla”…

L’influencer racconta la sua verità

L’influencer racconta la sua verità

da isaechia.it

Sara Soldati è stata una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La bella influencer era entrata nel reality quando la trasmissione aveva preso il via già da alcune settimane. Durante la sua esperienza televisiva, Sara sembrava avesse maturato una certa simpatia verso un altro ex gieffino, Andrea Denver. Tra di loro, però, non c’è stato mai niente di più di una semplice amicizia, complice anche la situazione sentimentale del modello. Andrea, infatti, era ed è tutt’oggi fidanzato con Anna Wolf.

Anche se qualche tempo fa Sara aveva rivelato che, secondo lei, Denver non avrebbe ceduto al suo fascino per rispetto ad Anna, oggi è tornata a parlare del ragazzo. Smentendo che ci sia mai stato da parte sua un coinvolgimento. Ad settimanale Nuovo, infatti, ha dichiarato: “In televisione basta fare un apprezzamento che si trasforma in un amore platonico. Andrea è un bellissimo ragazzo, non l’ho mai nascosto, ma ciò che mi ha colpito di più è la sua sensibilità, la sua generosità e la sua educazione. Valori che al giorno d’oggi è difficile trovare in un ragazzo di 28 anni. Mi rivedo molto in lui, ma a parte questo non ho mai detto di essere coinvolta. Ho detto che potrebbe essere una persona interessante in altre circostanze. Rispetto tantissimo la sua relazione”.

Grande Fratello Vip Sara Soldati “Andrea Denver Non ho mai detto che” Triangolo con Adriana Volpe sospetto sugli autori

Tra lei e Denver continua comunque ad esserci un bel rapporto: “Ho sentito Andrea la mattina successiva alla puntata. Credo fortemente nell’amicizia tra uomo e una donna, senza malizie. Tant’è che la maggioranza delle mie amicizie sono maschili. E’ una persona che stimo e che considero un amico. Abbiamo anche scoperto di avere tanti amici in comune e di aver frequentato gli stessi posti negli stessi periodi”. Che ne pensate delle ultime dichiarazioni di Sara sul suo rapporto con Andrea?

GRANDE FRATELLO VIP ADRIANA VOLPE E ANDREA DENVER IL MODELLO AMMETTE: “DOPO IL REALITY E’ STATA UNA SORPRESA SCOPRIRE”