Grande Fratello Vip Mediaset ci ripensa e lo piazza di nuovo al venerdì contro The Voice Senior

Il Grande Fratello Vip è iniziato sin da subito con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì, garantendo così a Mediaset due prime serate con buoni ascolti. Qualcosa è cambiato giorni fa, quando l’azienda ha deciso di togliere il secondo appuntamento settimanale del venerdì. Per puntare tutto sulla fiction Il Silenzio dell’Acqua 2, che però non ha dato i risultati sperati. Solo l’11,4% di share per la fiction andata in onda su Canale 5: un dato preoccupante che già ieri, Sabato 28 Novembre, ha portato i vertici a cambiare nuovamente la programmazione.

Come anticipato da Dagospia e confermato da TvBlog infatti, Mediaset avrebbe deciso in fretta e furia di far tornare Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip anche di venerdì sera. Quindi nelle giornate del 4, 11 e 18 Dicembre, nonostante il ritorno del secondo appuntamento fosse previsto per il sabato, al posto di Tu Sì Que Vales. La scelta dell’azienda servirebbe a contrastare la nuova sorpresa di quest’anno, ovvero The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Il talent show di Rai 1 infatti è riuscito sorprendentemente a raccogliere il consenso generale. Sia per la sua leggerezza che per gli ottimi dati d’ascolto.

