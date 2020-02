Grande Fratello Vip “Ma Paolo a te piace” la risposta di Clizia Incorvaia lascia tutti senza parole

Grande Fratello Vip “Ma Paolo a te piace” la risposta di Clizia Incorvaia lascia tutti senza parole

da sologossip.it

Una edizione ricca di colpi di scena, la quarta del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha messo su un cast davvero interessante. In Casa, le emozioni sono all’ordine del giorno. A tenere incollati i telespettatori, negli ultimi giorni, c’è la coppia che si è ritrovata proprio al GF Vip. Quella formata da Pago e Serena, che dopo la rottura a Temptation Island Vip, sembrano aver ritrovato la loro armonia. In casa, però, c’è anche un’altra ‘presunta’ coppia che fa sognare i fan.

Tra i due, in realtà, non c’è stato ancora nulla. Ma i telespettatori ne sono certi: tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. Per ora però nessuno dei due sembra intenzionato a fare il primo passo. Complice anche una frequentazione di circa un mese che Clizia ha con un uomo fuori dalla Casa. Ma la domanda è questa: a Clizia piace Paolo? Ci ha pensato Paola Di Benedetto a chiederglielo. E la risposta della Incorvaia è tutta da ascoltare!

Ecco la risposta di Clizia Incorvaia a Paola Di Benedetto

Tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia scatterà la famosa scintilla? Tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 4, in molti non aspettano altro. I due concorrenti hanno dimostrato, sin dall’inizio, di essere in sintonia. Ma, nonostante la vicinanza, nessuno dei due ha mai fatto quel passo in più affinché possa nascere qualcosa. Il motivo? Probabilmente, è Clizia ad essere particolarmente frenata. Per via di un ragazzo con cui si stava frequentando prima di entrare nella Casa.

E, come ha spiegato a Paola Di Benedetto, anche per via delle telecamere perennemente puntate addosso. È stata proprio Paola, infatti, a chiedere a chiare lettere alla sua coinquilina: ” A prescindere da chi c’è fuori, ma Paolo a te piace?”. Una domanda secca e diretta, alla quale Clizia non ha potuto che rispondere allo stesso modo: “Si, si certo.“. E il consiglio di Paola, a questo punto, è solo uno: “Allora vivitela, vivitela! È una cosa talmente unica…cosa devi fare allora?”

“Si ma è imbarazzante, anche qui, con le telecamere…” Questa la risposta di Clizia, che, a quanto pare, è frenata anche dalla situazione nella Casa. Come si evolverà la storia tra Paolo e Clizia? I fan potranno gioire e vedere nascere questo amore? Non ci resta che attendere le prossime news in diretta dalla Casa.

PAOLA BARALE E GIANNI SPERTI SVELANO IL MOTIVO DEL LORO DIVORZIO “E’ ORA DELLA VERITA'”