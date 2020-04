Grande Fratello Vip il marito di Adriana Volpe pazzo di gelosia

da solodonna.it

Andrea Denver ancora la sogna e, per tutta la finale, Adriana Volpe ha sottolineato come il suo rapporto con il ragazzo fosse SOLO una bellissima amicizia. Ma, come tutta Italia ha potuto vedere, il loro rapporto forse era qualcosa di diverso da una “semplice” amicizia. Il flirt più chiacchierato di questa edizione del GF Vip è stato sicuramente il loro. Un rapporto nato in sordina ma poi esploso in giochi, abbracci e sguardi quasi da adolescenti. I classici “effetti collaterali” del Grande Fratello Vip.

Finito il programma però, ecco le prime interviste con tanto di domande scomode ai protagonisti del programma. A cominciare da Adriana Volpe e il suo presunto flirt con l’influencer. La presentatrice, favorita fino all’ultima alla vittoria finale poi sfumata a causa del lutto familiare, racconta la sua esperienza al GF Vip. “Ero una babbiona, invece nella casa mi sono scatenata”, ha confessato Adriana Volpe, per poi virare sul rapporto con il marito Roberto Parli, rapporto che procede benissimo a suo dire. “Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita ho sempre protetto lui e mia figlia dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata”. Forse qualche settimana in più, avrebbe compromesso anche lei e il suo matrimonio. Meglio così, diventare bersaglio di critiche e insulti non sarebbe stato giusto per una donna come lei.

“Una botta di gelosia terribile”

da liberoquotidiano.it

