Grande Fratello Vip Alfonso Signorini svela i suoi concorrenti preferito ecco chi è clamorosamente escluso

Grande Fratello Vip Alfonso Signorini svela i suoi concorrenti preferito ecco chi è clamorosamente escluso

da liberoquotidiano.it

Alfonso Signorini svela i suoi concorrenti preferiti del Grande Fratello vip. Non c’è Antonella Elia, che ha dato filo da torcere anche al conduttore. Signorini, infatti, è stato costretto a continue ramanzine quando l’ex ragazza di Non è la Rai ha litigato prima con Valeria Marini e poi con Fernanda Lessa. Insomma, il suo carattere fumantino è stato uno degli imprevisti di questa edizione. Nella lista dei preferiti del direttore di Chi ci sono Mumy, Adriana Volpe e Andrea Denver. Questi concorrenti hanno mostrato lati che nessuno conosceva.

Sul podio dei suoi “prediletti” manca Barbara Alberti, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo il reality. In ogni modo, per Signorini è in vetta ugualmente nella classifica di gradimento. Alfonso ha chiuso in bellezza il reality sfiorando quasi il 19% di share. Un risultato clamoroso, altissimo, che piace ai piani alti di Cologno Monzese. Dove già i parla di nuova edizione.

Alfonso Signorini svela il motivo della vittoria di Paola Di Benedetto

Alfonso Signorini svela il motivo della vittoria di Paola Di Benedetto

da notizie.it

Alfonso Signorini, conduttore del Gf Vip, ha spiegato il motivo della vittoria di Paola Di Benedetto: l’ex Madre Natura ha incantato il pubblico. Alcuni ne hanno criticato la poca incisività e la personalità non troppo spiccata. Soprattutto se paragonata a personaggi come Antonio Zequila e Antonella Elia. Eppure lei è riuscita ad ammaliare il grande pubblico, tanto da conquistare la vittoria del Grande Fratello Vip. Indimenticabili le sue sfilate a Ciao Darwin nei panni di Madre Natura. Poi si è fatta conoscere avventurandosi in Honduras all’Isola dei Famosi. Dopo la chiacchierata love story con Francesco Monte, ha conquistato centinaia di fan grazie alla dolce storia con Federico Rossi, il cantante del famoso duo Benji e Fede. I due sono innamoratissimi e nelle ultime ore si vocifera persino la possibilità di convogliare presto a nozze. Al di là della sua bellezza travolgente, con quel viso fine e delicato e il suo corpo sinuoso, l’influencer venticinquenne piace per la sua semplicità e determinazione.

Grande Fratello Vip Alfonso Signorini svela i suoi concorrenti preferito ecco chi è clamorosamente escluso

Alfonso Signorini, famosissimo direttore del settimanale Chi e nuovo presentatore del Gf Vip, ha commentato la vittoria di Paola Di Benedetto. Infatti, intervistato da Il Giornale, il celebre conduttore ha svelato il motivo che le ha permesso di trionfare al reality. Perché ha vinto Paola Di Benedetto? A spiegarlo è Alfonso Signorini, che nell’intervista rilasciata al quotidiano di Sallusti ha commentato: “Ha vinto perché è bella, educata, non volgare”. Inoltre, “ha una sua autonomia di pensiero”. Quindi ha aggiunto: “A dispetto di tutte le previsioni, si è dimostrato ancora una volta che i gusti del grande pubblico non coincidono con quelli dei pochi leoni da tastiera dei social”.

GF VIP ANTONELLA ELIA CONTRO TUTTI SIGNORINI FA UNA GAFFE LE PAGELLE DELLA DICIASSETTESIMA PUNTATA