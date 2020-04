Grande Fratello Vip Adriana Volpe racconta la verità su Magalli

Adriana Volpe torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip lasciata a metà della scomparsa improvvisa del suocero, portato via all’improvviso dal Coronavirus. Una lunga chiacchierata dove la conduttrice ex Rai ha spiegato il suo modo di porsi in pubblico: “Ho sempre pensato che bisogno avere rispetto del pubblico. Io penso sempre di dover essere efficace, diretta e non essere volgare”. Purtroppo all’interno della famosa Casa di Cinecittà “con alcuni invece c’è stata l’infangata gratuita e li devi cercare di sviarle, perché tanto non le cambi. Chi è stato troppo pungente e troppo cattivo ha pagato pegno con il pubblico”.

Magalli voleva essere il padrone di tutto

Ma a ‘Chi’ l’ex gieffina è voluta tornare anche sul suo litigio con Giancarlo Magalli, sul suo divorzio con la Rai. Una separazione non senza polemiche soprattutto con lo storico conduttore dei Fatti Vostri. Che ha tentato, ultimamente però, con qualche intervista di riapacificare i rapporti. “Con Magalli il primo anno dei Fatti Vostri le cose andavano benissimo perché rappresentavamo due squadre diverse. Poi quando ci hanno messo insieme lui ha subito chiarito che lui li fosse il padrone e che non avevamo una conduzione al 50%”.

Da Magalli nessuna scusa e nemmeno le condoglianze

Come non bastasse “Giancalo Magalli non mi ha mai chiesto scusa – racconta ancora la Volpe – e ha avuto tante opportunità, non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Io sono serena cosi come sono, mi ha fatto strano leggere che lui voleva in qualche modo riappacificarsi”. Poi un dolce ricordo di Fabrizio Frizzi: “Lui mi ha dato la base, mi ha insegnato il metodo di studio. Ce l’ho nel cuore perché era buono, generoso, solare e aveva un pensiero per tutti”.

