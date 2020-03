Grande Fratello Vip Adriana Volpe e la frase rubata durante l’abbraccio a Zequila “Tutto finito”

Grande Fratello Vip Adriana Volpe e la frase rubata durante l’abbraccio a Zequila “Tutto finito”

Francesco Fredella per liberoquotidiano.it

Un abbraccio. Uno sguardo. E quella frase: tutto finito. Al Grande Fratello Vip Antonio Zequila rivela di aver stretto forte a sé Adriana Volpe prima dell’uscita improvvisa dalla casa. Tra loro ci sono stati forti litigi nelle scorse settimane. Zequila ha detto di aver avuto un flirt in giovinezza con Adriana, che ha negato tutto. Er mutanda ora chiede scusa, fa mea culpa. E Alfonso Signorini incalza: “La inviterai al tuo matrimonio?” La risposta è diretta: “Si”. Tutto finisce con un abbraccio virtuale della Volpe che manda un video messaggio ai vipponi. “Andrà tutto bene”, dice mostrando un disegno di sua figlia. Dalla casa fanno eco tutti urlando la stessa frase che l’Italia ripete da giorni: “Andrà tutto bene”.

Alfonso Signorini bacchetta Antonella Elia e Fernanda Lessa: “Litigate per i biscotti mentre l’Italia…”

Apocalisse. Nella casa del Grande Fratello Vip succede di tutto. Tutta colpa di un po’ di cibo. “Ha mangiato l’hambuger di Teresanna. Mangia tutto”, tuona Fernanda Lessa contro Antonella Elia difendendosi dopo la lite assurda e violenta della notte scorsa. Tra di loro sono volate parole grosse e non solo. La Elia e Fernanda si sono menate per colpa di un pacco di biscotti, che la Lessa avrebbe rubato alla Elia. Si trattava di biscotti senza glutine. Ma Antonella adesso chiede scusa: “Sono imbarazzata. Mi vergogno profondamente”. Una scena condannata da Alfonso Signorini. “Con quello che sta succedendo in Italia litigare per un pacco di biscotti è troppo”. Anche Fernanda fa mea culpa: “Una scena bruttissima. Chiedo scusa”. Insomma, meglio tardi che mai.

Grande Fratello Vip Antonio Zequila gelato da Sossio Aruta: “Meglio lo slippino di Er Mutanda”

Volano offese al Grande Fratello Vip. Antonio Zequila e Sossio Aruta sono ai ferri corti. Una vecchia ruggine che non va via. Uno contro l’altro da giorni: Zequila e Sossio sono ad un passo dalla rissa. Er mutanda resta seduto, impomatato. Calmo. Sossio si agita e dice: “Mi hai bullizzato dicendo che non so parlare l’italiano (…) meglio lo slippino che Er mutanda”. Poi dopo una lunga lite in diretta Zequila ammette: “Ce l’ho col sistema. Lui è entrato a giochi fatti e per una coincidenza si ritrova in finale”.

Sossio lo accusa di essere famoso per le risse verbali, rispolverando la lite con Pappalardo ai tempi della Rai. Di acqua ne è passata sotto ai ponti. Ma i vecchi rancori, a quanto pare, non vanno via. Nemmeno un reality calma i due concorrenti, ad un passo dalla finale. Ora se ne dicono di tutti i colori e a vicenda si insultano davanti a tutti. Una lite senza precedenti.

Grande Fratello Vip 2020 Possibile Squalifica per Antonio Zequila Frase violenta contro Antonella Elia