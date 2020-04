Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Andrea Denver Il modello ammette “Dopo il reality è stata una sorpresa scoprire”

Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Andrea Denver Il modello ammette “Dopo il reality è stata una sorpresa scoprire”

Irene Sangermano per comingsoon.it

Nonostante sia calato il sipario sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, il rapporto creatosi tra Andrea Denver e Adriana Volpe rimane ancora uno dei soggetti preferiti del gossip. I due, infatti, sono stati accusati di aver avuto un flirt nella casa di Cinecittà. Notizia che entrambi hanno negato categoricamente. Esprimendo tutto l’affetto che provano l’uno per l’altra ma spiegando di essere già facilmente impegnati.

Ospite della diretta Instagram di ‘Chi’, Denver è tornato a parlare del rapporto con Adriana. “Non immaginavo che fuori la cosa fosse stata sentita così tanto. Però sì, si è creata una bellissima amicizia. Adriana è una donna splendida, ha dato tanto a tutti, ma io mi sento particolarmente fortunato. Perché ho condiviso bellissimi momenti, sia seri, sia di svago con lei ed è una persona che mi porto nel cuore. Io ho fatto anche apprezzamenti nei suoi confronti e so che quelli son stati motivo di risate. Ma io sono fatto così, se vedo una bella donna non mi nascondo. Faccio degli apprezzamenti, però lei è una donna di sostanza, va ben oltre l’aspetto estetico. Lei mi ha colpito per il suo modo di fare, perché è stata un’amica sempre lì, vicino a me”.

Le parole del modello sul presunto flirt con Adriana Volpe

A proposito del presunto flirt, Andrea ha deciso di confermare che tra lui e la presentatrice c’è solo un rapporto di amicizia. “Io l’ho detto in puntata di fronte Alfonso di fronte a tutti, l’ho detto anche ad Adriana perché ho voluto essere onesto fino in fondo. E le ho detto ‘devo essere onesto. Se io fossi stato single, tu fossi stata single e non una mamma, nonostante lei abbia qualche anno più di me – che per me è sempre stato una barriera – con te mi sarei trovato un po’ destabilizzato. Perché mi trovo talmente bene che…’ mi piaceva, mi piace l’insieme di Adriana. Quindi questa battuta l’ho fatta, ma intraprendere una storia è una parola grande, perché io credo nella vita di tutti i giorni”.

“Il Grande Fratello è bellissimo, però sei chiuso dentro quattro mura, la vita va vissuta fuori dal Grande Fratello! (…) Ci sono coppie bellissime che sono uscite dal Grande Fratello, però credo che le prove che contano veramente siano la vita di tutti i giorni. (…) Certo, è una persona che mi piace, una donna bellissima e io la battuta l’ho fatta. Ma era una battuta, anche perché io rispetto tantissimo la sua relazione e io sono felicissimo della mia relazione!”. Infine, Denver ha commentato la scoperta del fanclub che sostiene la sua relazione con Adriana. Il modello ha ironizzato: “Certo che ho visto tutto. Ho scoperto tutto uscito dal GF Vip. Diciamo che è stata una sorpresa scoprire queste cose scherzose, la ship e altro. Mi ha fatto sorridere tanto. Però tra me e Adriana Volpe c’è una bella amicizia”.

ANDREA DENVER ALLE STRETTE LA VERITA’ SU ANNA WOLF E ADRIANA VOLPE DOPO IL GF VIP