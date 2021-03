“Grande Fratello Vip 5” Lorella Cuccarini risponde a Maria Teresa Ruta (VIDEO)

Emanuela Bruco per trendit.it

Se è vero che il capitolo Grande Fratello Vip 5 si è chiuso il 1 marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi, non così i botta e risposta fra protagonisti e vip tirati in ballo. Come Lorella Cuccarini. La showgirl e professoressa di Amici, infatti, avrebbe colto la palla al balzo per rispondere ad alcune dichiarazioni che Maria Teresa Ruta aveva fatto su di lei all’interno della casa. In particolare, la Ruta avrebbe affermato, durante il GF Vip Late Show, che non vorrebbe mai incontrare Lorella Cuccarini, neanche al supermercato. Il motivo? La Cuccarini sarebbe solita, secondo Maria Teresa Ruta, non salutare.

Ebbene, la risposta di Lorella Cuccarini tramite le sue Instagram Stories avrebbe non solo smentito le parole della ex gieffina. Ma avrebbe anche affermato di essere rimasta molto male per le sue parole. Di seguito quanto dichiarato di fronte alla domanda di un fan: ”Hai sentito le parole contro di te di Maria Teresa Ruta al Gf?“

“Si e sinceramente sono rimasta anche male. Perché io credo di non incontrare Maria Teresa molto tempo. E francamente poi non c’è nemmeno nessun motivo, insomma, per non salutarla. A meno che lo scorso anno nei corridoi di Viale Mazzini magari l’ho incontrata ma non l’ho vista. E questo, sinceramente, può capitare. Perché io in questi ultimi anni ci vedo un po’ meno e se non ho gli occhiali. Però, ecco, non mi appartiene tutto questo. Io solitamente, anche quando finisco lo spettacolo a teatro amo salutare tutte le persone che mi aspettano. Quindi non ci sarebbe stato nessun motivo”.

#amici20 arriva la risposta di Lorella Cuccarini a Maria Teresa Ruta dopo le sue dichiarazioni su di lei al #gfvip pic.twitter.com/notxmudA3W — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) March 4, 2021

