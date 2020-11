Grande Fratello Vip 5 Cristiano Malgioglio entrerà nella casa il prossimo lunedì

Emanuela Bruco per trendit.it

Notizia ufficiale dell’ultimo momento: Cristiano Malgioglio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5 il prossimo lunedì. A svelarlo lo stesso showman con un post su Instagram dove spiega che la scelta è stata ampiamente soppesata. Alla fine, però, Cristiano Malgioglio avrebbe deciso di partecipare per combattere l’ansia con cui si è ritrovato di fronte a causa dell’emergenza Covid-19. In poche parole: ha bisogno di socializzare. Inoltre c’è la volontà, come affermato dallo showman, di rimettersi in gioco per vivere meglio. Un avvertimento per il conduttore: non dovrà chiamarlo vippone. Perché lui non si sente tale. La speranza di Cristiano Malgioglio è quella di portare un po’ di leggerezza. Proprio come accadde durante il suo primo Grande Fratello Vip. L’ufficialità della sua entrata conferma l’indiscrezione di qualche giorno fa.

Ecco il motivo del suo ritorno nella Casa di Cinecittà

Questo rappresenta per Malgioglio il ritorno ad un reality che conosce bene, non solo come concorrente. Sotto l’ala di Barbara d’Urso, infatti, lo showman ha avuto anche la possibilità di vestire i panni dell’opinionista. Questa la capiton che ha accompagnato la foto sul profilo Instagram di Cristiano Malgioglio: “Dopo vari ripensamenti posso anticiparvi, come vi avevo promesso, che lunedì prossimo entrerò nella casa del @grandefratellotv. Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia. E io non volevo che entrasse dentro di me”.

“La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico @alfosignorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip. Perché io non sono né l’uno e né l’altro. SONO UNO DI VOI. La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo… .Vi amo”. Cristiano Malgioglio porterà scompiglio nella casa? I vipponi saranno contenti del suo ingresso?

