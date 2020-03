Grande Fratello Vip 2020 Possibile Squalifica per Antonio Zequila Frase violenta contro Antonella Elia

Antonio Zequila ieri ha esagerato contro Antonella Elia. Da giorni Antonio Zequila vaga per la casa sparlando di Antonella Elia e invitando tutti ad eliminarla. Lo ha fatto lunedì e anche ieri. Ha trovato alleanza con Licia che col “suo sentire” si è lasciata andare a offese verso la Elia, e frasi allusive verso gli autori. “E’tutta una forzatura, a voler far saltare i nervi.”

Zequila tutti i giorni manifesta odio verso la Elia e poi vorrebbe sostituire Testi nel momento della preghiera. Non accetta sconfitte e prende in giro Sossio Aruta. Crede di saper fare tutto poi sI scopre che è stonato non sa disegnare non sa fare niente tranne specchiarsi e toccarsi dalla mattina alla sera il suo “bagaglio culturale”. Zequila nella Casa ha incontrato la sua fiamma Eva Robin’s e le ha promesso di rivederla e continuare la loro storia. Ora invece manda baci ad un’altra ex dopo aver sbandierato di essere andato a letto con Valeria Marini. Antonio Zequila oggi in giardino alle 10.30 ha continuato contro la Elia dicendo la frase: “Lei fa come i cani randagi. Se gli dai una botta in testa,gli dici basta, il cane sta fermo”.

Queste frasi violente non devono essere pronunciate mai ancora meno in un reality

Fernanda Lessa anche lei presente ha detto: “In Brasile se arriva un gruppo di cani randagi tu ti pieghi fai finta di prendere un sasso e così Pouf”. Queste frasi violente non devono essere pronunciate mai ancora meno in un reality. L’odio di Zequila è a livelli incontrollabili. Istiga alla violenza. È inaccettabile e per questo rischia la squalifica. Se Zequila si sente tanto forte più degli altri non dovrebbe aver paura di andare in nomination. Non sa parlare di niente altro se non di Antonella Elia. Oggi potrebbe essere l’ultimo giorno nella Casa per Antonio Zequila. Se andasse al televoto uscirebbe in un nano secondo. Chissà se interverranno la LNDC e l’Enpa ma soprattutto chissa cosa dirà Alfonso Signorini dopo tante frasi orribili.

