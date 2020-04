Grande Fratello shock concorrente arrestata

Grande Fratello shock concorrente arrestata

da solodonna.it

Aida Nizar è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse, trasgressive e sopra le righe del Grande fratello 15, condotto da Barbara d’Urso. La spagnola, diventata famosa per aver partecipato al reality show più spiato in Spagna, è stata poi ingaggiata nel 2018 per entrare nella casa più spiata d’Italia. Dove, a onor del vero, ne ha combinate davvero di tutti colori. Un po’ come Antonella Elia e Valeria Marini quest’anno, verrebbe da dire. Pensavamo di averle viste tutte, con Aida che sfrecciava in motorino senza casco, che si faceva un bagno notturno nella fontana di Trevi a Roma. Per il quale si era beccata poi una bella denuncia e che si rendeva protagonista di siparietti di un trash mostruoso.

Aida e le minacce col coltello

E invece ci sbagliavamo: la ex gieffina è stata protagonista di un litigio molto violento con il suo fidanzato. E sarebbe stata arrestata dopo averlo minacciato con un coltello. La notizia è riportata dalla stampa iberica, che ricostruiscono così la vicenda. a Nizar, in piena lite con il suo compagno, Fermando, con il quale stava trascorrendo la quarantena a Madrid, dopo un violentissimo diverbio sarebbe arrivata a impugnare un coltello. Rivolgendolo poi contro l’uomo.

I due si erano conosciuti poco tempo prima ma avevano deciso di vivere insieme per render meno pesante e penosa questa emergenza Coronavirus. Ma la conclusione è evidente: le prove di convivenza sono andate malissimo. Aida, che esasperata dopo l’ennesima lite, ha impugnato il coltello minacciando Fernando di buttarlo fuori di casa.

Non contenta e ancora, probabilmente, annebbiata e poco lucida per via della rabbia, Aida si è persino rifiutata di far entrare gli agenti di polizia in casa. Solamente dopo la minaccia degli agenti di fare irruzione, la donna avrebbe aperto la porta del suo appartamento. Portata via immediatamente dalla polizia, sarebbe stata sottoposta a un lungo interrogatorio e poi rimandata a casa.

Grande Fratello shock concorrente arrestata – Aida e il GF 2018

Sembra un dejà vu: anche nella casa del Grande Fratello nel 2018 era stata protagonista di liti e scenate. Che in breve tempo divennero la normalità per gli inquilini del Loft di Cinecittà, lmeno finché Aida non venne eliminata al televoto. La scenata più violenta e che è impossibile non ricordare è stata quella con il coinquilino Baye Dame, concorrente di colore in continuo dissidio con l’avvenente Nizar. Il ragazzo venne poi squalificato e costretto a lasciare la casa.

Dopo l’esperinza al Grande Fratello, la Nizar era stata spessissimo ospite di Barabara d’Urso. In particolare del suo programma Live non è la d’Urso e si era sempre proposta in maniera eccessivamente esuberante. Attirando su di sé le critiche di moltissime persone, tra cui ricordiamo, solo per citarne alcuni, l’onorevole Giorgia Meloni, il critico Vittorio Sgarbi e Rita Dalla Chiesa.

GRANDE FRATELLO VIP ADRIANA VOLPE E ANDREA DENVER IL MODELLO AMMETTE “DOPO IL REALITY E’ STATA UNA SORPRESA SCOPRIRE,,,”