“Godzilla vs Kong” scheda e recensioni del film

“Godzilla vs Kong” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros Pictures

Genere: Azione. Fantasy

Anno: 2021

Regia: Adam Wingard

Cast: Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Eiza González, Lance Reddick, Kyle Chandler, Jessica Henwick, Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Julian Dennison, Shun Oguri

Paese: USA

Durata: 113 minuti

Produzione: Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment

Voto (media ponderata): ♥♥♥ 1/2 (su 5)

La trama

Godzilla vs Kong, il film diretto da Adam Wingard, è ambientato in un mondo in cui gli uomini convivono sulla Terra insieme ai mostri. La Monarch, la coalizione comune tra diversi governi che studia in mostri, avvia una rischiosa missione in terre sconosciute. Per scoprire le origini dei Titani, così da poterli conoscere più fondo e garantire all’uomo un futuro in piena tranquillità.

Nel frattempo sull’isola di Skull Godzilla e Kong sono attratti da un’anomala attività sismica che metterà l’uno contro l’altro questi due potenti Titani. Per decretare chi tra loro è il Re dei Mostri, mentre il mondo intero si fa spettatore di questa battaglia.

Lo scontro tra i due mostri, però, nasconde un’oscura cospirazione. Le fazioni rivali, infatti, decise a manipolare i Titani, rischiano di cancellare le creature dalla faccia della Terra. Così come qualsiasi traccia di vita sul pianeta.

La recensione di ComingSoon.it

Il motivo principale per cui uno decide di vedere un film che si chiama Godzilla vs. Kong è già lì, in bella vista nel titolo. Uno vede un film che si chiama Godzilla vs. Kong perché vuole vedere Godzilla e King Kong che fanno a botte, si prendono a legnate, se le danno di santa ragione.

Perché vuol vedere realizzata sullo schermo – meglio se grande, ma di questi tempi ci possiamo accontentare anche di altri un po’ più piccoli – la versione realistica (si fa per dire) e ultra-tecnologica degli scontri che si immaginava da bambino. Quando faceva scontrare, letteralmente, i pupazzetti di questo o quel personaggio che teneva tra le mani. Immaginando gli incontri più improbabili e violenti.

Considerato questo, non ci sono dubbi sul fatto che Adam Wingard sia riuscito a fare di Godzilla vs. Kong il film che il suo spettatore ideale aveva voglia di vedere.

Recensione di Federico Gironi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Godzilla vs Kong” scheda e recensioni del film – La recensione di Cinema.EveryEye.it

Godzilla vs Kong di Adam Wingard è una miscellanea in senso ampio di concept, virtuosismi ed errori già insediati nel MonsterVerse da anni. Solo in grado di emergere rispetto al passato del franchise per quanto riguarda la chiarezza e la direzione degli scontri. Che già dal titolo sono fattore primario del progetto. Non cerca la quantità ma la qualità, in questo senso, e i 40 minuti conclusivi del film risultano prova evidente della “visione d’azione” del regista.

Che crea per il grande schermo quello è che a mani basse l’acume sensazionalistico della saga. Dove c’è un vincitore, un vinto ma anche il superamento di una condizione precedente, puntando al futuro del progetto. Peccato per la componente umana del racconto, che occupando comunque spazi e tempi molto importanti in un film di appena due ore di durata affossa a più riprese ritmo e spettacolarità del crossover.

Recensione di Luca Ceccotti. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Il nuovo capitolo del MonsterVerse Warner, diretto a Adam Wingard, dà al pubblico quello che desidera e di cui ha bisogno. Ovvero sontuose battaglie tra mostri giganti mentre gli umani se ne stanno al loro posto senza interferire più di tanto, né distogliere l’attenzione dal cuore pulsante della storia. D’altra parte, come potrebbero? Da questo punto di vista, il film enfatizza quanto fatto in King of Monsters. E risulterà esaltante per chi ama i kaiju e quel che li riguarda, un po’ meno per chi cerca una storia con un maggior spessore.

Recensione di Antonio Cuomo Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA” SCHEDA E RECENSIONI DEL FILM