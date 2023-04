Vuoi guardare il video di “Gli arancini di Montalbano” film streaming?

“Gli arancini di Montalbano” film streaming (VIDEO)

da raiplay.it

“Gli arancini di Montalbano” film streaming è la storia del popolare commissario che, prima del cenone di Capodanno, si trova a dover indagare sulla morte dei signori Pagnozzi. Trovati, poi, senza vita nella loro auto, dopo essere precipitati in un burrone. Inoltre, quello che potrebbe sembrare un incidente in realtà è un omicidio. Troppi elementi, poi, sono contrastanti e ci sono alcuni aspetti oscuri nella vita del commendatore Pagnozzi. Quest’ultimo, inoltre, è un imprenditore edile colluso con la mafia locale. Comunque, è la storia del popolare commissario che, prima del cenone di Capodanno, si trova a dover indagare sulla morte dei signori Pagnozzi. Trovati, poi, senza vita nella loro auto, dopo essere precipitati in un burrone. Inoltre, quello che potrebbe sembrare un incidente in realtà è un omicidio.

