Vuoi guardare il video de “Gli amigos” Paolo Genovese RaiPlay?

“Gli amigos” Paolo Genovese RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Gli amigos” Paolo Genovese RaiPlay è un cortometraggio che racconta la storia di una scuola cucina, invitata a partecipare ad una gara. Per, poi, aggiudicarsi uno stage presso il ristorante dello chef pluristellato Massimo Bottura. Inoltre, la vera sfida è che tutti devono utilizzare lo stesso ingrediente in ogni ricetta: il Parmigiano Reggiano. Poi, da qui inizia un viaggio alla scoperta dei valori e dei segreti di questo prodotto straordinario. E, inoltre, delle relazioni e dei sogni della giovane squadra di chef che animano questa storia appassionante.

Poi, Stefano Fresi, il maestro della scuola di cucina, fa loro da guida e da mentore. In, poi, questo viaggio dalle molteplici scoperte. Comunque, è un cortometraggio che racconta la storia di una scuola cucina, invitata a partecipare ad una gara. Per, poi, aggiudicarsi uno stage presso il ristorante dello chef pluristellato Massimo Bottura. Inoltre, la vera sfida è che tutti devono utilizzare lo stesso ingrediente in ogni ricetta: il Parmigiano Reggiano.

“Gli amigos” Paolo Genovese RaiPlay è un cortometraggio che racconta la storia di una scuola cucina, invitata a partecipare ad una gara. Per, poi, aggiudicarsi uno stage presso il ristorante dello chef pluristellato Massimo Bottura. Inoltre, la vera sfida è che tutti devono utilizzare lo stesso ingrediente in ogni ricetta: il Parmigiano Reggiano. Poi, da qui inizia un viaggio alla scoperta dei valori e dei segreti di questo prodotto straordinario. E, inoltre, delle relazioni e dei sogni della giovane squadra di chef che animano questa storia appassionante.

Poi, Stefano Fresi, il maestro della scuola di cucina, fa loro da guida e da mentore. In, poi, questo viaggio dalle molteplici scoperte. Comunque, è un cortometraggio che racconta la storia di una scuola cucina, invitata a partecipare ad una gara. Per, poi, aggiudicarsi uno stage presso il ristorante dello chef pluristellato Massimo Bottura. Inoltre, la vera sfida è che tutti devono utilizzare lo stesso ingrediente in ogni ricetta: il Parmigiano Reggiano.

“GLI AMIGOS” PAOLO GENOVESE RAIPLAY GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO