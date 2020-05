Vuoi guardare il video di “Giù in 60 secondi Italia 1” puntata 22 maggio 2020?

“Giù in 60 secondi Italia 1” puntata 22 maggio 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

Oggi, 22 maggio 2020, è andata in onda una puntata di “Giù in 60 secondi Italia 1”, il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic. I due conduttori accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute. In questa nuova edizione ad alta quota vedremo: Vladimir Luxuria, Aida Yespica, Giulia Salemi, I Panpers e Alvin. Comunque, è il programma con Veronica Ruggeri e il deejay Vic.

“GIU’ IN 60 SECONDI” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 22 MAGGIO 2020

