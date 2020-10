Vuoi guardare il video di “Giovani e Famosi RaiPlay” puntata 20 ottobre 2020?

“Giovani e Famosi RaiPlay” puntata 20 ottobre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Giovani e Famosi RaiPlay”, puntata 20 ottobre 2020, è una serie di documentari dedicati alle nuove generazioni. Alberto D’Onofrio, poi, racconta i percorsi di giovani di successo in vari campi: la musica, lo sport, il cibo, i social. Giovani talenti, inoltre, ora baciati dal successo ma, in passato, in balìa di difficoltà, ansie, inciampi e tutto ciò che rappresenta il caro prezzo della fama. Comunque, è una serie di documentari dedicati alle nuove generazioni.

“GIOVANI E FAMOSI” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 20 OTTOBRE 2020

