Gigi D’Alessio vuole riconquistare Anna Tatangelo il cantante non si rassegna

Gigi D’Alessio sta vivendo un momento delicato della sua vita per via della fine della relazione con Anna Tatangelo? A quanto pare il cantante napoletano avrebbe tutte le intenzioni di provare a riconquistare la sua ex donna. Dunque, tra i due non è ancora detta l’ultima parola? A quanto pare Anna Tatangelo ha davvero cambiato pagina dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio. Il loro amore era stato messo a dura prova già qualche anno fa, ma il sentimento aveva avuto la meglio tra i due amanti. I quali avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto anche per il bene del figlio Andrea.

Le cose però non sarebbero andate come la coppia aveva sperato ed ecco che una nuova crisi torna a bussare alla loro porta. Quali siano le reali motivazioni che hanno spinto Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio a lasciarsi non sono state svelata al gossip. Ma i due stanno comunque cercando di proteggere la privacy soprattutto per il bene del figlio Andrea. Ma se D’Alessio non riuscisse ad accettare la fine della relazione con la compagna?

Il cantante vuole riconquistare la sua ex?

Lo scenario della crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembra essere la stessa di quella verificatasi tra il 2016/2017. Anna Tatangelo già da tempo avrebbe lasciato la casa che condivideva da 11 anni con il compagno. Per tornare così dai genitore dove sta trascorrendo sia le festività pasquali che la quarantena imposta dal Governo, per la quale i vari impegni lavorativi sono stati rimandati. A lanciare una nuova indiscrezione su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata la rivista diretta da Alfonso Signorini, ovvero il settimanale di gossip Chi. Quest’ultimo ha spiegato come il cantante napoletano starebbe tentando ogni cosa per riconquistare Anna Tatangelo.

Addio di crisi di coppia?

Anna Tatangelo sembrava essere molto sicura della sua decisione, come si evince dalla comunicazione fatta sui social. “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Gigi D’Alessio però non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi e, come successo in passato, sembrerebbe che l’artista abbia comunque tutte le intenzioni di riconquistare la Tatangelo. Costi quel che costi?

