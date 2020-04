Gigi D’Alessio rivuole Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tra le coppie più amate dello showbiz. I due si sono amati per tantissimi anni, hanno anche avuto qualche inciampo di coppia, ma alla fine si sono sempre rialzati. Qualche mese fa per la seconda volta, tuttavia, hanno dato l’annuncio che tra loro era finita. Di nuovo.

Ma i più romantici e sognatori sperano ancora che tra i due cantanti, genitori di Andrea, non sia davvero detta l’ultima parola. E che anche a loro possa di nuovo accadere quanto capitato a Giulia De Lellis e Andrea Damante e a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Che oggi sono di Nuovo felici e innamorati. È vero, a Gigi e ad Anna questo è già accaduto, loro hanno avuto già la loro possibilità, però perché non averla di nuovo?

Gigi tenta il pressing

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, nel numero in edicola da oggi, giovedì 9 aprile, D’Alessio non avrebbe dimenticato affatto la compagna. Anzi, i suoi sentimenti sarebbero più vivi che mai e sarebbe dunque intenzionato a riconquistare la sua Anna.

L’artista napoletano, complice anche la presenza del figlio Andrea, che vive con la madre, grazie alla possibilità del ricongiungimento famigliare e alla possibilità di visita al figlio presso la sua dimora, potrebbe vedere il bambino proprio in presenza della mamma, ricreando così un clima familiare disteso e intenso. La situazione potrà cambiare nei prossimi mesi?

Per Anna è finita, ma…

Al momento di certo c’è un post della Tatangelo di qualche tempo fa, che su Instagram annunciava la nuova rottura con il compagno. “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”, ha dichiarato Anna. Annunciando dunque che le loro “strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Staremo a vedere le prossime mosse di Gigi…

