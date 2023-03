Vuoi guardare il video di “Gianni Agnelli in arte l’avvocato” Rai 3?

“Gianni Agnelli in arte l’avvocato” Rai 3 (VIDEO)

da raiplay.it

“Gianni Agnelli in arte l’avvocato” Rai 3 è un documentario su questo protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. Poi, tra i temi trattati troviamo la Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica. Ma anche, inoltre, il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci. Poi, a vent’anni dalla scomparsa, ripercorre le tappe fondamentali della sua vita. Per, inoltre, ricostruire soprattutto il percorso dell’uomo, prima ancora che quella del personaggio pubblico. Tra, inoltre, successi e cadute. Comunque, è un documentario su questo protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. Poi, tra i temi trattati troviamo la Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica.

