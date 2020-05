Giacomo Poretti “Ho avuto il COVID19 mai stato così male”

Giacomo Poretti “Ho avuto il COVID19 mai stato così male”

da huffingtonpost.it

Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha avuto il coronavirus. Il comico, che è stato anche un infermiere prima di iniziare la carriera nello spettacolo, ha parlato della malattia, contratta anche da sua moglie, nella giornata di ieri su Altre Storie di Mario Calabresi. Oggi, Poretti ha raccontato al Corriere della Sera dei timori di quei giorni. Della paura di avere problemi respiratori, e di come lui e la famiglia hanno affrontato la malattia. “Per fortuna nel mio palazzo abitano alcuni medici e mi hanno fatto sentire molto protetto. Anche se tutti ripetevano: ‘L’importante è che tu non abbia problemi a respirare’. E così avevo quest’angoscia del respiro che mi assaliva soprattutto alla sera”.

Sua moglie Daniela ha contratto il covid-19 pochi giorni dopo di lui, mentre il figlio non ha avuto alcun sintomo. “Io mi sono chiuso nel mio studio, dopo la fase acuta ho cominciato ad uscire ogni tanto. Stando molto lontano da loro per cercare di mangiare qualcosa”. Adesso che è guarito sta pensando a riprende il suo lavoro. Da qualche tempo ha preso in gestione il Teatro Oscar di Milano insieme a Luca Doninelli e Gabriele Allevi. Appena ripartirà con il suo spettacolo “Chiedimi se sono di turno. Il nostro modo anche per omaggiare tutte le persone che sono state così forti nelle corsie degli ospedali”. “La cosa che mi pesava di più era rispondere ogni giorno a tanti amici formidabili e preziosi che si preoccupavano per la mia salute. E mi mandavano messaggini. Ma ogni volta dovevo scrivere quelle due parole ‘ancora febbre’. Terribile”.

“LIVE NON E’ LA D’URSO” SCONTRO FRA ANTONELLA ELIA ED ENRICA BONACCORTI