“Ghostbusters Legacy” scheda e recensioni del film

“Ghostbusters Legacy” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros

Genere: Commedia, azione, fantasy, poliziesco, horror

Anno: 2021

Regia: Jason Reitman

Cast: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts, Oliver Cooper, Sydney Mae Diaz, Marlon Kazadi, Bokeem Woodbine, Paul Rudd

Durata: 124 minuti

Paese: Canada, USA

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Dopo essersi trasferiti con la madre a Summerville, una piccola città di provincia, i fratelli Trevor e Pheobe scoprono di avere una connessione con gli Acchiappafantasmi originali. E che la stramba casa che hanno ereditato dal nonno nasconde ben più di un segreto. Intanto a Summerville si succedono terremoti quasi ogni giorno. Attirando l’attenzione del professore di scienze della scuola che non riesce a trovare una spiegazione razionale o scientifica per le scosse sismiche.

“Ghostbusters Legacy” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

“Ghostbusters Legacy” è un esperimento più unico che raro. Il prosieguo di un marchio celebre per una major, e allo stesso tempo la condivisione di un percorso creativo e privato di un regista che si confronta con l’eredità paterna. E’ un’acrobazia che forse non riesce a rilanciare la serie senza dipendere sempre dal passato. Ma rimane un lavoro molto affettuoso che i fan non possono farsi mancare.

Recensione di Domenico Misciagna. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Ghostbusters Legacy” – La recensione di MyMovies.it

Le ragioni della riproposta del cult di Ivan Reitman alla generazione di Stranger Things affondano com’è ovvio nella sfera economica. E in una complessa rete di previsioni a tanti zeri. Ma ciò non ci impedisce di reagire da romantici e vedere in quest’operazione la salutare costruzione di un ponte tra generazioni, che si può percorrere in entrambi i sensi di marcia. Dal classico del 1984 ad oggi oppure all’indietro, per andare a disseppellire un antico tesoro sepolto, intercettando vere e proprie apparizioni, fantasmatiche e sorprendenti.

Recensione di Marianna Cappi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Il film riesce a rinnovare la leggenda degli Acchiappafantasmi trasportandola nel mondo di oggi, creando un regalo per il nuovo pubblico e per quello di allora. È divertente, commovente, pieno di ricordi e di azione. È un film spettacolare, nel vero senso della parola.

Recensione di Maurizio Ermisino Voto: 4.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“PER TUTTA LA VITA” SCHEDA E RECENSIONE DEL FILM