“GF Vip” Maria Teresa Ruta shock in diretta a Pomeriggio 5 “Ho fatto l’amore in un sarcofago” (VIDEO)

da davidemaggio.it

Racconti piuttosto piccanti nella casa del “Grande Fratello Vip 5”. Maria Teresa Ruta, infatti, rivela a Cristiano Malgioglio un’esperienza insolita e, allo stesso tempo, decisamente osè. Durante il segmento talk di Pomeriggio 5 tutto dedicato al reality, infatti, in studio vanno in onda le immagini in diretta dalla Casa di Cinecittà. Così, la confessione della Ruta viene trasmessa sia su Mediaset Extra, sia su Canale 5: “Era l’unico posto fresco (…) A Roberto va bene ovunque. Poi sono arrivati anche i turisti giapponesi (…) Io avevo il caftanino. Il caftano che fa su e giù. Egizio? Caftano! No? (…)” . Così Maria Teresa Ruta racconta al paroliere un momento di passione avvenuto all’interno di un sarcofago del Museo Egizio. Un’esperienza che lascia a Malgioglio pochissime parole di commento: “Che meraviglia! Moderna Eh? Stiamo scoprendo una Ruta che io…”.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, invece, si lasciano andare ad un laconico “Noi l’abbiamo scoperta, all’inizio, un po’ di mesi fa”. Facendo così capire a Cristiano di essere già a conoscenza di questa piccante esperienza della Ruta. Il bizzarro anedotto scatena l’ilarità in studio di Barba D’Urso e del suo parterre di opinioniste. Quindi, la conduttrice chiede incuriosita a Patrizia Rossetti: “Ma tu lo sapevi? È vero allora? Ma con chi ha fatto l’amore dentro il sarcofago?”. L’amica di Maria Teresa Ruta conferma tutto: “È vero. Con Roberto, il suo compagno, perché suo marito è preso di queste cose e allora gli è preso sto trip, perché la Ruta è un po’ così”.

Non è la prima volta che “Pomeriggio 5” coglie al volo momenti cult, in diretta, dalla Casa del “Grande Fratello Vip 5”. Già qualche settimana fa, infatti, mandò in onda un altro momento singolare, ovvero il nudo della contessa De Blanck, mentre in studio venivano passate in split screen le immagini dell’appartamento più spiato d’Italia.

