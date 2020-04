Gf Vip lite furibonda nella Casa Andrea Denver contro Paolo Ciavarro “Perché l’hai fatto”

Emiliana Costa per leggo.it

A poche ore dalla finale, il Grande Fratello ha organizzato un ultimo confronto a tavolino tra tutti i concorrenti della Casa. Ognuno di loro ha pescato il nome di un altro da una bolla di vetro, avendo la possibilità poi di togliersi un sassolino dalla scarpa. Andrea Denver ha pescato il nome di Paolo Ciavarro. Adesso, i due sono amici ma è rimasta un’ombra sul loro rapporto, la sfuriata di Clizia Incorvaia che chiamò Denver «Buscetta». Ecco la domanda di Denver a Paolo Ciavarro: «Ho sempre avuto molta stima di Paolo e lo sa. Il nostro è stato un rapporto in crescendo e gli ho sempre dato precedenza in molte situazioni. Se proprio devo dire qualcosa, ho una domanda che ho sempre voluto fare e non ho mai fatto, ‘Ti è dispiaciuto per come è andata in piscina?’ Questa è l’unica cosa che mi sento di chiedergli».

Paolo Ciavarro sembra infastidito dalla domanda e in un primo momento replica così: «Mi è dispiaciuto ovviamente per come è andata a finire. Però io e te abbiamo parlato il giorno dopo e abbiamo chiarito». Antonella Elia lo incalza: «Perché non l’hai fermata?». E Paolo Ciavarro ammette: «Come ho detto in puntata, avrei dovuto ma in quel momento non ce l’ho fatta».

Grande Fratello Vip, Antonella Elia in lacrime prima della diretta: “Sono distrutta, non lo rivedrò mai più”

Prima dell’attesissima finale del “Grande Fratello Vip”, tutti i concorrenti della Casa stanno facendo i conti con il bilancio della loro esperienza. La più colpita sembrava Antonella Elia, che era anche in nomination. Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro erano i sette concorrenti ancora nella Casa del Grande Fratello Vip.

I primi tre erano in nomination e solo due di loro potevano accedere alla finalissima. Per i “vipponi” è tempo di bilanci e ognuno era commosso per il percorso fatto. La più turbata sembrava Antonella Elia che ieri mattina aveva ballato insieme ad Aristide. Ballo che l’ha scossa nel profondo tanto che è subito corsa in confessionale in lacrime: «Mi viene da piangere. La persona che lascio (facendo riferimento ad Aristide ndr) chissà quando la rivedrò. Mi ha riportato a quando ballavo i lenti a 15 anni».

