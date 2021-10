GF Vip Jessica Selassiè inchioda Samy Youssef e svela il suo subdolo bluff

da tuttogossipnews.it

A seguito dell’uscita di Samy Youssef dalla casa del GF Vip 6, Jessica Selassié non tace e lo umilia in pubblica piazza. La reazione della principessa etiope, sempre molto reattiva in circostanze di questo tipo, non si è fatta attendere ed è giunta tempestiva. La sua stoccata corrosiva riecheggia nel cuore della notte:

“Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il ca**o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa”.

Senza mezzi termini, Jessica Selassié lancia la bomba e prosegue con il suo ruggito:

“E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà… Era tutto forzato con me: voleva pure fare un ballo sexy dove mi buttava per terra e mi montava sopra. Ho dovuto fingere di aver mal di piedi pur di non ballare con lui”

Come uno tsunami, la ventiseienne etiope attacca a viso aperto il suo ex coinquilino e ne demolisce reputazione e credibilità.

