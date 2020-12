GF Vip: Dayane Mello furiosa con gli autori

GF Vip: Dayane Mello furiosa con gli autori

da solodonna.it

Dayane Mello in questi ultimi giorni ha svelato ad alcuni dei suoi coinquilini di voler uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. La modella ha raccontato di sentire la mancanza di sua figlia. “Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Vi avviso già che non andrò avanti qui al GF Vip”. Queste le parole di Dayane. Adesso la modella si è duramente scagliata contro gli autori del reality perché in questi giorni non le hanno dato la possibilità di confrontarsi con nessuno dei suoi cari.

Dayane al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello parlando con Andrea Zelletta si è sfogata. La modella accusa gli autori del G.F Vip di non aver ricevuto ancora nessuna sorpresa. Mentre quasi tutti i coinquilini hanno incontrato qualcuno, o hanno ricevuto un messaggio di conforto Dayane ancora nulla. Zelletta ha provato a far capire alla modella che comunque non è facile organizzare delle sorprese soprattutto considerando che il fratello di Dayane si trova in Brasile. La Mello ha sbottato dicendo: “Io capisco l vostro punto di vista, però dovete capire anche il mio. E per fortuna capite. Cioè andare lì e fare una puntata di 3 ore e poi nulla. [ . . . ] Io ho bisogno di vedere qualcuno e questo purtroppo non è stimolante. Video di tre secondi”.

Adesso non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà di fare Dayane; e se gli autori accontenteranno la modella. Intanto pare che Juliano (fratello della Mello) si stia organizzando per cercare di dissuadere Dayane a lasciare il programma!

ALBERTO URSO TORNA AD AMICI CON UN NUOVO RUOLO