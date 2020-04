GF Vip Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che fatica questo amore

da solodonna.it

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia prosegue a gonfie vele, però… Che fatica! I due si sono innamorati all’interno della casa del grande fratello, tuttavia il loro amore è subito stato duramente e messo alla prova da un imperdonabile errore della ex moglie di Francesco Sarcina. Una frase di troppo che le costate l’espulsione dal reality show, proprio quando la loro relazione stava spiccando il volo.

E anche ora che il gioco è finito, le difficoltà tra di loro sembrano non accennare a diminuire: Paolo vive a Roma, Clizia in Sicilia. E a causa delle disposizioni governative dovute all’emergenza coronavirus, i due non hanno alcuna possibilità di incontrarsi. Per fortuna oggi la tecnologia va loro incontro. Permettendo ad entrambi di vedersi attraverso le video chiamate e i social. Ma non potersi guardare negli occhi, non potersi sfiorare, non potersi abbracciare, non potersi scambiare baci appassionati e anche molto, molto di più rende la relazione davvero complicata. Nonostante le difficoltà, nonostante sia “tutto in salita”, Paolo non ha alcuna intenzione di mollare. Tiene troppo alla fidanzata, che gli manca immensamente e non intende lasciarsela scappare.

Paolo, che scalata con Clizia!

La mia è stata una vittoria ben più importante, ce lo siamo detti anche ieri sera, stanotte, io e Clizia”, ha ammesso il secondo classificato al GF Vip in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Diretto proprio dal conduttore del reality show, Alfonso Signorini, “ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. Meglio così?”.

Parlando della fidanzata dimostra tutta la sua determinazione: “Tutto è in salita, vero, e noi faremo questa scalata”, ha dichiarato. Insieme. Lui e Clizia, che è il più bel dono che potesse fargli questa avventura: “Mi porto fuori dalla Casa Clizia. E con lei più consapevolezza, tanta gioia e qualche risposta”, ha ammesso Ciavarro jr. Che appena potrà uscire correrà da lei: “Per quella birretta al tramonto che vorrà dire poter stare senza mascherina”.

