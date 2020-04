Gf Vip Aristide Malnati la rivelazione hot “Il momento più erotico Con Antonella Elia quando”

da leggo.it

Mummy ora è a casa della mamma. Ecco le sue parole: «È stata un’esperienza olistica, totalizzante. Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto parimerito con Patrick e Antonella Elia. Ma nulla potevo fare contro gli influencer giovani. Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto, la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio. La malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato. Ho pianto come gli eroi greci”.

Poi, alla domanda se ha “rimorchiato” nella Casa, Aristide Malnati risponde così: «Non ne ho mai baciate tante tutte insieme. Baci a stampo ovviamente. Il fidanzato storico di Antonella Elia non era geloso. Il nostro momento erotico era lavare i piatti, lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e Valeria Marini”.

Aristide Malnati rivela anche con chi ha legato di più nella Casa: «Con Antonio Zequila finché non ha sbroccato, allora mi sono distaccato. Non dormivo in stanze, mi veniva la claustrofobia. Dunque mi svegliavo presto e ho fatto amicizia con Paolo Ciavarro. Molto delicato, fragile, mi ricorda me alla sua età. Compulsivo. L’amore tra lui e Clizia Incorvaia? Lei ha 40 anni, lui 28. Tutto può essere. Lei è intelligente, lui la ama. Una bella storia».

da liberoquotidiano.it

«Sono passato da una reclusione all’ altra». Aristide Malnati, egittologo, papirologo, divulgatore e firma di Libero, è il vincitore morale del Grande Fratello Vip, terminato mercoledi scorso con buoni ascolti oltre il 23%. È arrivato in finale, dove ha trionfato Paola Di Benedetto che ha donato tutto il cachet – centomila euro – alla Protezione Civile. Ex compagno di studi matti e disperatissimi del conduttore del reality Alfonso Signorini, 56 anni, «Mummy» ora è a casa della mamma. «La puntata è finita alle due, mi hanno infilato in un Suv con una mascherina e mi hanno portato da mia madre a Milano. L’unica vera donna della mia vita. Non ci siamo neppure potuti abbracciare».

Che esperienza è stata?

«Olistica, totalizzante. Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto parimerito con Patrick e Antonella Elia. Ma nulla potevo fare contro gli influencer giovani. Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto: la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato. Ho pianto come gli eroi greci».

Per esempio, quale?

«Sesto canto dell’ Iliade: Ettore prende in braccio il figlio Astianatte e crolla. Sapeva che non sarebbe tornato».

Aristide Malnati intervistato da ‘Libero’

Si è distinto per non aver mai litigato né aver detto parolacce. Come ha fatto?

«Però a un certo punto ho detto mentula, che significa c**o in latino. Penso di aver solo regalato sorrisi. Ho anche tenuto “caffè letterari” nella Casa: ho fatto recitare rosa-rosae a Sossio Aruta. Non è stato facile. L’ ablativo l’ ha chiamato abusivo».

Con chi ha legato?

«Con Antonio Zequila finché non ha sbroccato, allora mi sono distaccato. Non dormivo in stanze, mi veniva la claustrofobia, dunque mi svegliavo presto e ho fatto amicizia con Ciavarro. Molto delicato, fragile, mi ricorda me alla sua età. Compulsivo».

Come vede l’ amore con Clizia?

«Lei ha 40 anni, lui 28. Tutto può essere. Lei è intelligente, lui la ama. Una bella storia. Ma torniamo a noi».

Donne? Ha cuccato?

«Non ne ho mai baciate tante tutte insieme: baci a stampo ovviamente. Il fidanzato storico di Antonella Elia non era geloso. Il nostro momento erotico era lavare i piatti: lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e la Marini».

Che percezione avete avuto del virus voi reclusi?

«Ci informavano con dati e notizie. Solitamente chi sta nel gioco è isolato dal mondo ma qui era diverso. Alfonso è entrato con un infettivologo, dai primi di marzo nessuno ha più messo piede. Qui fuori c’ è una una situazione surreale».

Cosa le mancava di più?

«Sono stato là novanta giorni, più di tre volte l’ Isola. Mia mamma, poi le amiche e colleghe di Storia e Misteri su Telenova: Virginia e Giulia, 26 anni: la figlia che non ho mai avuto».

