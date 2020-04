Gf Vip Antonio Zequila “Adriana Volpe e Denver Si sono innamorati Ecco cos’è successo nella Casa”

da leggo.it

A pochi giorni dalla finale del reality condotto da Alfonso Signorini – vinto da Paola Di Benedetto – Antonio Zequila ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. In cui ha parlato della sua esperienza nella Casa. Rivelando anche alcuni presunti dettagli inediti. Come riporta il sito Leichic, parlando del feeling tra Adriana Volpe e Andrea Denver, l’ex gieffino avrebbe affermato: «Adriana Volpe e Andrea Denver si sono innamorati reciprocamente. E te lo posso anche confermare, c’era molta complicità. Lui è uno spione, ha montato lui tutto il caso con Adriana. Io gli ho semplicemente detto che è una bella donna e che da giovane lo era ancora di più. Lui l’ha raccontato a lei ed è montato il caso”. Adriana Volpe aveva già smentito il presunto flirt con Andrea Denver. Replicherà adesso alle parole di Antonio Zequila? Staremo a vedere.

Paola Di Benedetto smonta Antonio Zequila "Brutte situazioni gufate"

da liberoquotidiano.it

Paola Di Benedetto, 25 anni, è la vincitrice della IV edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La ex Madre Natura, in una intervista a il Giorno, si augura di poter entrare in “un programma di intrattenimento. E, perché no, una co-conduzione. Non voglio pormi limiti, grazie a questa esperienza ho capito che la vita è sempre pronta a regalare belle sorprese”. Intanto si gode questa soddisfazione: “Voglio condividere il successo con la mia famiglia e il mio fidanzato Federico (Rossi, il cantante del duo Benji & Fede, ndr). Ma anche con quanti mi hanno sostenuta durante tutto il percorso. È stato piacevole scoprire l’affetto di tante persone”.

Traumatico invece festeggiare “con mascherine e guanti in lattice. E non ci potevamo più abbracciare. Sembrava la scena di un film. È stato traumatico, non ero pronta”. Però la Di Benedetto ha donato l’intero montepremi (100 mila euro) al progetto di Mediafriends a sostegno della Protezione Civile. “Non ci ho nemmeno pensato. Ho ritenuto fosse la cosa più giusta da fare”.

Rispetto ai suoi coinquilini nella Casa, la Di Benedetto non risparmia una frecciata ad Antonio Zequila: “Siamo partiti con il piede giusto. Poi da un banale fraintendimento si sono create situazioni poco simpatiche. Però le sue ‘gufate’ del tipo ‘tanto esci’, ‘tanto non vinci’ mi hanno portato fortuna”. Sarebbe stata invece “contenta se avesse vinto Andrea Denver”. Antonella Elia, infine, “per me è stata una rivelazione. Fin da subito ci siamo sostenute a vicenda diventando amiche. Spesso lei mi ha protetta, mi ha fatto da mamma”.

