“GF Vip 5” Patrizia De Blanck furiosa con Giulia Salemi “Stai lontana da me non voglio manco sentì come te chiami” (VIDEO)

“GF Vip 5” Patrizia De Blanck furiosa con Giulia Salemi “Stai lontana da me non voglio manco sentì come te chiami” (VIDEO)

da davidemaggio.it

La contessa Patrizia De Blanck ha preso davvero malissimo la sua prima nomination al “Grande Fratello Vip 5”. Finita la diretta della puntata serale di ieri, infatti, la donna ha severamente criticato Giulia Salemi e Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. La loro unica, grande, colpa è quella di averla nominata e, di conseguenza, mandata al televoto. Così è andata in scena una sceneggiata in piena regola, che, di fatto, ha confermato le motivazioni che hanno spinto le ragazze a nominare la coinquilina. Quest’ultima, infatti, non ha mai risparmiato critiche, anche con parole durissime, a nessun concorrente del reality. Ora che tocca a lei, però, la reazione è assai scomposta.

Il primo, asprissimo, rimprovero è stato per Giulia Salemi, che ha confessato a Patrizia De Blanck di averla nominata. “La prima che arriva, dopo due mesi che sono qua, mi nomina. Una cosa allucinante. (…) Vattene via, non ti voglio manco… Stai lontana da me, lontanissima”. Qualsiasi tentativo di giustificarsi dell’influencer è vano, perché la contessa proprio non ci sta e, rivolgendosi a Tommaso, sbotta: “Capisco se mi nomini tu, qualcuno che stiamo qui insieme. Ma arriva lei! Allontanati da me, per me sei cancellata per sempre. Non voglio manco sentì come te chiami, non voglio neanche sapere chi sei. Non parlare con me”.

Lite anche con Rosalinda

Giulia Salemi, a questo punto, ribadisce di essere molto dispiaciuta per l’accaduto: “E’ un gioco. Ma non è bello quello che dici. Ma non si può essere così permalosi”. Patrizia De Blanck, però, replica seccata con un “non me ne frega niente”. Non soddisfatta, attacca anche Rosalinda, che era lì nelle vicinanze: “E tu sei un’altra. Perciò voi due cancellate il mio nome dalle vostre cose, perché non vi parlerò mai più. (…) Depennate per sempre!”. La storia finisce qui? Macché, prosegue anche nel corso della cena. Rosalinda, infatti, voleva offire una tazzina di gelato alla contessa, che però rifiuta con decisione: “Io da quelle mani non voglio niente”. La Cannavò, quindi, si lamenta del comportamento maleducato della coinquilina con Maria Teresa Ruta: “Ti rendo conto? Dev’essere sempre offensiva…veramente!”. Decisamente meglio, insomma, è andata a Stefania Orlando che, pur avendo nominato anch’ella la nobile, non ha subito alcuna reprimenda.

Patrizia si scaglia contro Giulia per la nomination#GFVIP pic.twitter.com/JVlVnWPTi9 — Roberto Mallò (@robymallo) November 17, 2020

Patrizia rifiuta il gelato preparato da Rosalinda: "Io da quelle mani non voglio niente".#GFVIP pic.twitter.com/6bQabQSdef — Roberto Mallò (@robymallo) November 17, 2020

Francesco G. Balzano

“GF VIP 5” ELISABETTA GREGORACI RISPONDE ALLE PROVOCAZIONI DI DAYANE MELLO “HAI DETTO UN SACCO DI CAZZ*TE”