“GF Vip 5” Maria Teresa Ruta e la “proposta indecente” ricevuta da un uomo famosissimo della tv (VIDEO)

da davidemaggio.it

Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi sono state protagoniste di un dialogo molto profondo sulle molestie. All’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, infatti, la conduttrice ha raccontato alla coinquilina di aver subito, in due occasioni, delle proposte indecenti. A fargliele sono stati due uomini, uno dei quali molto famoso. Maria Teresa ha anche spiegato come è riuscita a cavarsela in entrambe le occasioni. Giulia è rimasta profondamente colpita dalle parole della Ruta.

Ecco quanto rivelato dalla conduttrice: “Quando succedono delle cose del genere, bisogna sempre dire: ‘Che cosa stai facendo?’ e lasciami subito stare. Una delle prime volte che mi è successo avevo 21 anni. Sono rimasta senza parole, ma sono riuscita ad andare via dicendo un secco ‘no grazie’. Un’altra volta, invece, mi è successo con un uomo molto importante, famoso, era il 1991, io avevo 31 anni e ci sono rimasta malissimo”.

“Non posso dire il nome, altrimenti…”

A proposito del secondo caso, poi, Maria Teresa Ruta è scesa maggiormente nei particolari: “Non posso dire il nome del programma a cui avrei dovuto prendere parte, altrimenti si capisce subito chi è quest’uomo. Lui mi disse che avremmo parlato del programma in un secondo momento e che avrei dovuto lasciare la porta di camera mia aperta, così sarebbe potuto entrare per parlarne. Io faccio così, lascio la porta aperta e mi faccio trovare vestita. Lui entra e rimane sorpreso di vedermi così. Mi chiede come mai io sia ancora vestita e di spogliarmi”.

Nonostante lo shock, comunque, la conduttrice è riuscita a reagire prontamente: “Quando gli dissi che ero sposata, lui mi guarda stranito. Facendomi notare che questo non aveva alcuna influenza su quello che avrebbe voluto fare con me. Non sapevo come comportarmi per uscire fuori, ma sono riuscita a salvarmi parlando di mia figlia. Lui, dopo che ho iniziato a parlare di Guenda, se ne è andato subito via”. Nonostante la Ruta sia rimasta, comprensibilmente, traumatizzata dall’accaduto, l’ex marito, Amedeo Goria, ha ridimensionato il tutto.

La spiazzante reazione di Amedeo Goria

“Non appena sono tornata a casa, ho subito raccontato quello che era successo ad Amedeo, ma lui non mi aveva detto che avevo fatto bene. Mi ha fatto presente che se avessi accettato quella proposta, considerato che si trattava di un lavoro importate, lui mi avrebbe capito. Lui mi ha detto che … va beh meglio che lascio perdere e non vado avanti. La sua reazione mi scioccò, rimasi senza parole. Lui non era per niente un uomo geloso, mi sottolineò che non aveva alcuna importanza se sarebbe successo soltanto una volta sola. Soprattutto se dall’altra parte c’era in ballo un progetto importante come quello. Io gli dissi che ero spiazzata, io ero sua moglie ed avevamo pure una figlia”.

La conclusione di Maria Teresa è amarissima: “Purtroppo a noi donne in questo ambiente capitano episodi del genere. Per carità, saranno anche la minoranza, ma ci sono uomini che fanno questo tipo di proposte indecenti a noi donne”. La Salemi, dicevamo, è rimasta molto colpita dalle parole della coinquilina. Così anche lei ha rivelato di aver subito delle avance spinte da alcuni colleghi, anche se non altrettanto traumatiche. L’influencer, però, ha avuto la “prontezza da donna di svincolarmi e di saper scappare al momento giusto”.

MTR e Giulia parlano di molestie sul lavoro. Manca la parte iniziale, in cui MTR racconta il suo episodio #GFVIP pic.twitter.com/shw86tzpOG — Alyssa (@SpiattyAlyssa) December 1, 2020

