“GF Vip 5” Elisabetta Gregoraci risponde alle provocazioni di Dayane Mello “Hai detto un sacco di cazz*te”

da davidemaggio.it

Elisabetta Gregoraci, stufa di incassare e basta, decide di rispondere per le rime alle illazioni di Dayane Mello. La modella brasiliana, qualche notte fa, aveva mosso delle critiche nei confronti della coinquilina, tacciandola di avere poco personalità. Non solo, perché aveva anche insinuato che la stessa dovrebbe ringraziare solo ed esclusivamente l’ex marito, Flavio Briatore, per la popolarità ottenuta negli anni. Ascoltate le durissime parole, Elisabetta replica così: “Un pochettino gelosa la nostra Dayane. Ma guarda cosa hai detto, hai detto un sacco di cazz*te e sono anche molto gravi (…) Ho sposato un uomo facoltoso e questo dà fastidio anche a te. Si chiama gelosia. Dayane uguale gelosia. Dici un sacco di cose che cambiano (…) Lei ha detto che non parla mai di nessuno, si è visto”.

Così la showgirl calabrese risponde per le rime a quanto affermato dalla sua ormai ex amica. Tra le altre cose, Dayane la accusa anche di impegnarsi poco negli affari domestici della Casa, specie quando si tratta di fare le pulizie. Elisabetta, ovviamente, rigetta tutte le accuse e a darle manforte arrivano anche Pierpaolo e Francesco, che parlano di “cattiveria gratuita”. La Gregoraci proprio non ci sta a passare per quel che non è. Rifiuta l’etichetta di donna interessata solo ai soldi ed approfittatrice, così rinfresca la memoria a Dayane sul lungo legame con l’ex marito, da cui è nato anche il suo unico figlio.

Si discute anche in studio

“E’ una colpa aver sposato un uomo di cui sono stata innamorata e da cui è nato un figlio? Non ci sono stata un quarto d’ora! (…) Non sei una bella persona!”, ha detto rivolta alla coinquilina brasiliana. Quest’ultima, visibilmente in difficoltà, riconosce alla showgirl la lunga e ricca carriera sin qui avuta, stavolta non menzionando affatto la relazione con Briatore. La lite divide anche le persone presenti in studio. Da una parte c’è Pupo, che si accoda alla Gregoraci asserendo che tutte le donne vorrebbero sposare un miliardario. Antonella, invece, si schiera con la Mello e accusa l’altro opinionista di fare del facile populismo.

Dayane non usa mezzi termini: per lei Elisabetta non è altro che una privilegiata. Ed i toni non sono destinati a placarsi… #GFVIP pic.twitter.com/vZI38SK9N5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2020

Francesco G. Balzano

