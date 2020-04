Vuoi guardare il video di “Gesù Rai Film”

“Gesù Rai Film” (VIDEO)

da raiplay.it

“Gesù Rai Film” è la vita di Gesù raccontata nella sua piena umanità. Dagli anni della formazione all’esperienza delle tentazioni di satana. Quando il Nazareno capisce fino in fondo l’importanza della sua Missione. Un Uomo che vive rivelando il messaggio del Padre. E che, inoltre, affronta il sacrificio della crocifissione accogliendo la Sua volontà. Per la salvezza del mondo. Comunque, è la vita di Gesù raccontata nella sua piena umanità. Dagli anni della formazione all’esperienza delle tentazioni di satana.

Quando il Nazareno capisce fino in fondo l’importanza della sua Missione. Un Uomo che vive rivelando il messaggio del Padre. E che, inoltre, affronta il sacrificio della crocifissione accogliendo la Sua volontà. Per la salvezza del mondo. Tuttavia, è la vita di Gesù raccontata nella sua piena umanità. Dagli anni della formazione all’esperienza delle tentazioni di satana. Quando il Nazareno capisce fino in fondo l’importanza della sua Missione.

“Gesù Rai Film” è la vita di Gesù raccontata nella sua piena umanità. Dagli anni della formazione all’esperienza delle tentazioni di satana. Quando il Nazareno capisce fino in fondo l’importanza della sua Missione. Un Uomo che vive rivelando il messaggio del Padre. E che, inoltre, affronta il sacrificio della crocifissione accogliendo la Sua volontà. Per la salvezza del mondo. Comunque, è la vita di Gesù raccontata nella sua piena umanità. Dagli anni della formazione all’esperienza delle tentazioni di satana.

Quando il Nazareno capisce fino in fondo l’importanza della sua Missione. Un Uomo che vive rivelando il messaggio del Padre. E che, inoltre, affronta il sacrificio della crocifissione accogliendo la Sua volontà. Per la salvezza del mondo. Tuttavia, è la vita di Gesù raccontata nella sua piena umanità. Dagli anni della formazione all’esperienza delle tentazioni di satana. Quando il Nazareno capisce fino in fondo l’importanza della sua Missione.

“GESU’ FILM” GUARDA IL VIDEO

“GIOVANNI IL PRECURSORE” GUARDA IL VIDEO